Scandalul uniformelor decolorate. Ce explicaţii dă conducerea MApN

Scandalul uniformelor decolorate. Ce explicații dă conducerea MApN

Noile uniforme ale militarilor români din Afganistan se decolorează ușor, se scămoșează repede și intră la apă. Armata a cheltuit milioane pe noul echipament, dar plângerile venite din partea militarilor s-au ținut lanț. MApN recunoaște că sunt probleme și dă explicații pentru neplăcuta situație creată.Referitor la aspectele sesizate în spațiul public în legătură cu noile uniforme combat ale Armatei României, Biroul de presă al MApN face următoarele precizări:„Toate produsele de echipament din cadrul ținutei combat, intrată în echiparea militarilor români, au fost achiziționate prin licitație deschisă desfășurată în mod transparent pe platforma on-line SEAP, prin anunț publicat în data de 23 februarie 2017. Astfel, au fost achiziționate următoarele produse: bocanci combat din piele întoarsă, capelă combat, centură combat, costum de protecție împotriva intemperiilor, costum combat categorii de forțe, costum termic, ecuson brodat, emblemă coifură, fes, lenjerie termică, mănuși combat, mănuși tactice, pălărie, pulover polar, scurtă, tricou, vestă tactică multifuncțională.Pentru elaborarea specificațiilor tehnice, au fost testate o serie de materiale și prototipuri de uniforme produse în laboratoarele Armatei, evaluate prin purtare de un număr de 436 militari, în perioada 2015-2016.După finalizarea procedurii de licitație deschisă, a fost încheiat în data de 12 iulie 2017 un acord-cadru cu 13 furnizori, pentru produsele menționate mai sus. Unul dintre acești furnizori este S.C. ADINA SRL, care are de livrat Armatei Române, printre altele, costumul combat.Valoarea maximă estimată totală a acordului-cadru este de 146 milioane lei, pentru toate cele 17 produse. Costumul combat (veston și doi pantaloni) reprezintă 9 la sută din total, adică aproximativ 14 milioane lei, la un preț de 161 de lei fără TVA, per bucată.Primul contract subsecvent s-a încheiat cu S.C. ADINA SRL, în data de 7 august 2017. Alături de alte produse atribuite, s-au livrat la termen aproximativ 30.000 costume combat pentru toate categoriile de forțe.În luna aprilie 2018, s-a semnat al doilea contract subsecvent pentru aproximativ 50.000 de costume combat, care urmează a fi livrate până la sfârșitul anului.Cu privire la costumele combat:- norma de echipare a militarilor este de două costume la doi ani, pentru misiunile desfășurate în țară și două costume la șase luni, pentru perioada misiunilor din teatrele de operații. La sfârșitul perioadelor menționate, costumele combat își consumă durata de utilizare.- pentru buna păstrare în timp a echipamentului combat este foarte importantă respectarea condițiilor de întreținere precizate atât pe etichetele de produs, cât și în specificațiile tehnice.- au o perioadă de garanție prevăzută prin contract de 12 luni, timp în care furnizorul are obligația a înlocui produsele, fără costuri suplimentare, în maximum 10 zile lucrătoare de la data notificării furnizorului de către beneficiar.- în urma echipării militarilor cu noua ținută și în special după dislocarea primului contingent în teatrele de operații, în luna februarie 2018, au fost sesizate o serie de disfuncții legate de scămoșarea și decolorarea costumelor. Toate aceste probleme au fost colectate periodic prin intermediul chestionarelor de evaluare distribuite fiecărui militar. În plus, echipe ale ministerului s-au deplasat în Afganistan pentru evaluarea la fața locului.- în baza concluziilor rezultate, MApN a notificat firma producătoare cu privire la problemele semnalate, astfel încât acestea să fie rezolvate înainte de producția celui de-al doilea lot de ținute combat.