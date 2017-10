Scandalul Hexi Pharma. Uliana Ochinciuc, declaraţii ÎN PREMIERĂ despre moartea lui Dan Condrea

Scandalul Hexi Pharma. Uliana Ochinciuc, declarații ÎN PREMIERĂ despre moartea lui Dan Condrea

Ştire online publicată Luni, 27 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Uliana Ochinciuc, soția lui Dan Condrea, patronul Hexi Pharma, a vorbit pentru prima dată după izbucnirea scandalului dezinfectanților diluați, în exclusivitate pentru România TV, despre ziua accidentului, afacerile Hexi Pharma, cum era Dan Condrea ca soț, despre copiii și familia ei.Soția lui Dan Condrea crede că soțul ei a murit într-un accident provocat de oboseală, dat fiind faptul că în ultimele patru săptămâni înainte să moară, patronul Hexi Pharma a dormit "câte două ore pe noapte". Uliana Ochinciuc a mărturisit că soțui ei a renunțat la mașina personală pentru a nu fi recunoscut de presă. Autoturismul în care și-a pierdut viața Dan Condrea aparținea firmei Hexi Pharma și fusese condus de tatăl său."Dumnezeu știe ce s-a întâmplat. Eu ca soție cred că a fost accident. Dar orice om care trece prin momentele acestea simte că ar dori să moară. Ultima oară am vorbit cu el la ora 18.00 înainte de accident și mi-a spus că vine acasă și nu mi s-a părut nimic dubios. L-am sunat să-l întreb cine se duce să o ia pe Magda și mi-a spus cine și mi-a zis că într-o oră ajunge acasă. De când a izbucnit scandalul nu s-a mai dus el să o ia pe fiica sa. Dimineață eu am plecat cu copilul la niște prieteni, el mi-a spus că rămâne acasă, cel mai probabil o să se odihnească sau o să meargă să se plimbe. Îl relaxa foarte mult plimbatul cu mașina", a povestit soția lui Dan Condrea despre ziua accidentului, în exclusivitate pentru România TV."Nu mi-a vorbit niciodată despre sinucidere, ci despre faptul că ar fi mai bine să moară în astfel de momente. Mi-a spus că nu-și imaginează viața fără noi. Își pregătise bagajul să-l ia în cazul în care va fi arestat. Stătea toată ziua și se uita pe lista de obiecte permise în penitenciar. Se pregătea de închisoare. L-am sunat la ora 8 fără 3 minute să-l întreb când ajunge acasă și mi-a răspuns un polițist, mi-a spus că a avut loc un accident și am simțit că-mi pleacă pământul de sub picioare. Am rugat pe cineva să mă ducă, m-au sfătuit să nu ma apropii de mașină. În seara aceea nu l-am văzut, nici hainele nu le-am văzut. Când iubești un bărbat îi stii toate firele de păr din cap, nu trebuia să ma apropii prea mult să-mi dau seama că este el. Pana-n ultimul moment am sperat că poate nu este el", a continuat aceasta.Articolul integral poate fi citit pe site-ul romaniatv.net