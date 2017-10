Scandalul din Mamaia / A început demolarea Hotelului Histria, „sinucigaşul” a coborât

1

suuuper

Nu-mi vine sa cred ca se va demola acest hotel oribil care mi-a provocat cele mai mari insatisfactii din viata mea in vara anului de gratie 2011.Ca orice familie tanara de romani, o data pe an plecam in concediu 5-7 zile dar la asta visam restul, adica 358-360 zile. Am ales anul acesta statiunea Mamaia, hotelul Histria. Voiam sa-i fac si o surpriza nepotelului nostru pe care l-am luat cu noi. Am platit in avans 500 lei pentru 5 nopti de cazare (OFERTA! ). Dar o data ajunsi intr-o camera de 2 stele, sejurul nostru s-a transformat in calvar. Am inghitit in sec pentru ca am aflat de la ceilati turisti dar mai ales de la cameriste ca patronul hotelului “ este uns cu toate alifiile”, ca “ nimeni nu-i poate face nimic pentru ca are spate”, ca ” este o persoana agresiva, care a batut si receptionerele” si am vazut cu ochii mei gorilele acestuia care patrulau pe scari pentru a lua pulsul, in mod discret. In ultima zi, m-am dus cu nevasta mea la prima biserica din Constanta si i-am multumit lui Dumnezeu pentru ca ne-a dat puterea de a rezista si ca nu s-a intimplat nimic neplacut cu noi in aceasta perioada de 5 zile cit am stat la acest hotel infect. Daaa, naaa, hai sa va relatez citeva aspecte: Cind am ajuns in Mamaia, aproape de Cazino am vazut un panou publicitar imens ce facea reclama la Hotel Histria si mi-am zis ca am facut o alegere buna. Vazut din afara, o prima impresie este de hotel proaspat renovat; acest sentiment este intarit si la receptie si la sala de mese care mai degraba este sala de asteptare pentru turisti pentru a se elibera o camera. Dar cum ajungi in mica gradinita din spate, totul este kichi, cu gropi cu apa neschimbata cu anii, gropi unde sunt multe fire electrice si implicit cu pericol de electrocutare mai ales daca este lasat acolo un copil nesupravegheat. Tot in spate este un restaurat care emana niste mirosuri de-ti venea sa versi, mirosuri care arata ca mancarea este facuta din produse expirate (cred) la care se adaugau multe condimente ca sa disimuleze anumite mirosuri de alterat. Seara tarziu, dupa ce bucatarii plecau la casele lor, ramaneau oalele, tigaile, paharele, farfuriile, tacimurile, toate nespalate, urmind sa fie spalate a doua zi dimineata. Primul soc pe care l-am avut-o a fost mobilierul aflat intr-o stare deplorabila: usa de baie nu mai avea o clanta si doar un maner; un dulapul mare, plin de igrasie fara macar o bara transversala pentru a agata cuierele aduse de noi; un alt dulap suspendat deasupra unuia dintre paturi, dulap care era fixat “ la plezneala” in perete pentru ca se misca si in toate aceste 5 nopti am avut senzatia ca va cade si-mi va strivi capul si nu voi mai apuca sa sun 112. Am inspectat mai multe etaje si va zic ca 95% dintre camerele acestui hotel au probleme cu canalizarea deorece apa reflueaza din baie in camera ori de cite ori faceai dus, dar chestia asta se intimpla si din senin si din acesta cauza noi am asezat geamantanele si gentile unele peste altele la o inaltime de 0, 5 pe un scaun pentru a nu se uda in cursul noptii. Primul lucru pe care-l faceam dimineata era sa pipai cu degetele de la piciare podeaua pentru a percepe ceva udeala. Drept dovada in pozele trimise de mine esta una in care puteti numara cca 9 traverse/covorase puse afara “ la scurs”. Alte doua traverse erau aruncate de la etajul 2/3 la streasina de la etajul unul (vedeti 1, 2 poze edificatoare) Nu exista alta modalitate de a aerisi camera decit prin lasarea usii deschise pe parcursul noptii. becul din baie bateria plina de piatra usa de la baie parc de prost gust apa clocita cind nu mergeau cisnitorile apa clocita cind nu mergeau cisnitorile sticle+chistoace+paine+traverse aruncate statuie mergind prin apa printre cablurile electrice apa clocita 10 traverse puse la uscat din cauza apei venite din baie doua traverse aruncate pe streasina tablou electric neprotejat unde copii nesupravegheati putea atinge firele si sa se electrocuteze etichete care a caror scris a virat in rosu