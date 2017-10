Scandalul dezinfectanţilor! Spitalul Judeţean şi Sanatoriul Techirghiol, călcate de poliţişti

Scandalul dezinfectanților! Spitalul Județean și Sanatoriul Techirghiol, călcate de polițiști

Seria de anchete jurnalistice prin care s-a arătat că se folosesc pe scară largă dezinfectanți Hexi Pharma diluați de până la zece ori a făcut ca instanța să aprobe, week-end-ul trecut, percheziții și controale la zeci de spitale din peste 20 de județe. Constanța nu a fost ocolită, iar două unități sanitare au fost vizitate de polițiști, care au ridicat înscrisuri oficiale și probe de la Spitalul Județean și de la Sanatoriul Techirghiol.Dănuț Căpățână, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, s-a arătat deranjat de apelul jurnaliștilor, întrucât duminica este singura sa zi liberă și nu se poate odihni așa cum se cuvine. Despre informații în legătură cu vizita polițiștilor în unitatea pe care o conduce nici nu poate fi vorba. Scump la vorbe și la vedere, Căpățână lasă să planeze suspiciuni asupra Spitalului Județean Constanța, de unde au fost ridicate probe și înscrisuri oficiale, care vor servi la dosarul deschis privind rezultatele neconforme găsite la dezinfectanții din spitale.Nereguli și la alte produse în afară de HexiFarma? Spre deosebire de Căpățână, managerul Sanatoriului Techirghiol nu a fost deranjat când a trebuit să ofere explicații în legătură cu aceste controale.„Sanatoriul nu a folosit acești dezinfectanți. Am achiziționat, în cursul lunii trecute, într-o cantitate foarte mică, pentru că oricum Sanatoriul nu folosește în cantități mari dezinfectant cu un alt grad. Achiziționarea s-a făcut de la un distribuitor local. Ei au venit și au prelevat probe cu ce se afla în ma-gazie”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Roxana Almășan, managerul Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol.Sanatoriul Techirghiol apare pe lista unităților sanitare în cadrul cărora s-au depistat probe neconforme, ca urmare a controalelor efectuate de direcțiile de sănătate publică. Având în vedere faptul că achiziționarea dezinfectaților s-a făcut de la un distribuitor local, și alți dezinfectanți ar putea fi diluați.Cadariu, absent de la întâlnirea cu Dacian Cioloș Sâmbătă, premierul Dacian Cioloș a organizat o întâlnire la Guvern, pentru a discuta despre situația din sistemul sanitar, după scandalul dezinfectanților din spitale. Doar că cel mai important om care trebuia să vorbească cu Dacian Cioloș a lipsit!Criza din sănătate nu este și pe agenda ministrului Patriciu Achimaș Cadariu, care nu s-a deranjat să fie prezent la întâlnire, fiind plecat la Cluj-Napoca. Schimbarea ministrului Sănătății din funcție nu ar rezolva problemele existente în sistem, susține Dacian Cioloș.„Nu exclud nicio măsură, dar, în mo-mentul de față, nu cred că schimbări de oameni pot să rezolve problemele sistemice. Dacă va fi cazul și când va fi cazul, așa cum am demonstrat și până acum, voi lua orice măsură, dar acum mă interesează să găsim soluții la problemele care sunt acolo și să putem scoate la lumină alte probleme, care, eventual, se pot isca”, a declarat Dacian Cioloș.Percheziții și controale la zeci de spitale din țară Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție efectuează cercetări într-o cauză penală având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de zădărnicire a combaterii bolilor și falsificarea și substituirea de alimente sau alte produse.„Pe baza autorizațiilor emise de către instanță, sub coordonarea procurorilor, ofițeri de poliție judiciară din cadrul IGPR efectuează patru percheziții în București și în județul Ifov. Sunt vizate sediul și punctele de lucru ale unei firme producătoare de dezinfectanți. Totodată, au loc ridicări de probe și înscrisuri din 25 de unități sanitare de pe raza a 21 de județe și municipiul București”, se arată într-un comunicat emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din România.La această acțiune de amploare, au participat 152 de polițiști din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice și specialiști criminaliști din cadrul Institutului Național de Criminalistică, polițiști de investigare a criminalității economice, de ordine publică și specialiști criminaliști din cadrul DGPMB, precum și de la inspec-toratele de poliție ale județelor Alba, Argeș, Bacău, Brașov, Brăila, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Gorj, Iași, Mureș, Olt, Prahova, Satu Mare, Suceava, Timiș, Tulcea și Vâlcea.