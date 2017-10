Scandalul de pe strada Justiţiei, tranşat de judecătorii Curţii de Apel

Scandalul de pe strada Justiției, tranșat de judecătorii Curții de Apel

Ieri, magistrații de la Curtea de Apel Constanța au judecat recursul declarat de Sunay Iașar, Serafetin Iașar și Mihai Onică împotriva emiterii pe numele lor a unor mandate de arestare preventivă sub aspectul comiterii infracțiunii de tentativă de omor. Cei trei au fost arestați după ce, săptămâna trecută, au fost implicați într-un scandal ce a avut loc pe strada Justiției, din Constanța.Sunay Iașar le-a povestit judecătorilor că, în noaptea de 1 spre 2 mai, a fost invitat de o fată la o petrecere. „În timp ce dansam cu ea, Butnaru (n.r. - una dintre victime) a venit la mine și mi-a tras o palmă, după care a continuat să mă lovească cu pumnii și picioarele. Am încercat să mă apăr lovind și eu cu mâinile și picioarele. La un moment dat, am fost lovit cu un par în ceafă, am căzut și câteva secunde am fost în stare de inconștiență. Am fost salvat de un băiat”, a povestit, ieri, Sunay Iașar în fața magistraților. Mihai Onică, prietenul lui Sunay Iașar, prezent la petrecere, ar fi fost și el agresat. Așa se face că, văzându-se învinși, cei doi au plecat spre casă și i-au cerut ajutorul lui Serafetin Iașar, unchiul lui Sunay. Erau hotărâți să nu lase lucrurile astfel și să se răzbune. „Mihai Onică a început să fugă spre casa lui Valentin Bodoiu (n.r. - una dintre părțile vătămate), iar eu cu Serafetin am rămas în urmă. Când am ajuns, Butnaru (n.r. - victimă) era plin de sânge”, a povestit Sunay Iașar, care ba își aducea aminte amănunte, ba avea amnezii în legătură cu anumite etape ale conflictului.Deși a spus că i-au fost aplicate mai multe lovituri, băiatul nu a putut preciza ce răni a suferit și nici nu a pre-zentat un certificat medico-legal care să certifice acest lucru. Totodată, Serafetin Iașar a declarat că nu are nicio legătură cu conflictul și că el, deși nevinovat, a ajuns în boxa acuzaților.Avocatul lui Mihai Onică le-a spus judecătorilor că acesta nu a mai fost implicat în vreun conflict cu legea și că el are grijă de fratele lui, deoarece mama sa este plecată, la muncă, în străinătate.După ce au analizat probele de la dosar, judecătorii Curții de Apel Constanța au decis respingerea recursului celor trei și menținerea lor în arest.