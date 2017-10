SCANDALOS. Moartea slt. Daniel Fripis, răsplătită de statul român cu o pensie de urmaş de 330 lei. Revolta unei familii îndurerate

7

pentru mos ion si autor

acest om a murit salvand alti oameni. nu a murit nici in pat la el, nu a murit nici pe strada, ci in misiune. statul era obligat sa ia masuri pentru protejarea lui, sa ii faca asigurare de viata, sa ii dea echipamente performante. omul acesta a murit salvandu-va poate parintii sau copiii. poate ca data viitoare, cand copiii vostri vor arde in casa, alt pompier se va gandi de doua ori inainte sa intre sa dea piept cu flacarile. ca pana la urma, mai bine sa planga ma-sa decat mama. ar trebui sa va fie rusine. nu e vorba de bani, ci de principii, de modul in care statul are grija de salvatorii lui