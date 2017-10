SCANDALOS. Elev în comă alcoolică într-un liceu din Constanţa

Halal educație!

SCANDALOS. Elev în comă alcoolică într-un liceu din Constanța

Un incident mai puțin obișnuit a avut loc, ieri, la Liceul Tehnologic „C.A. Rosetti” din municipiul Constanța. Un elev de 17 ani, clasa a X-a la profilul sudori” a ajuns la școală aproape în comă alcoolică. Cadrele didactice și directorul liceului sunt revoltați.Marți, 27 noiembrie, ora 11. Paznicul Liceului „C.A. Rosetti” își face meseria, adică are grijă de unitatea de învățământ și, de asemenea, verifică fiecare elev care intră sau iese din instituție.La un moment dat, paznicul a zărit un băiat slăbuț, care avea un comportament agitat și era palid la față. L-a oprit și a chemat profesorul de serviciu. De aici, copilul a fost dus la conducerea liceului, unde, dintr-o dată, i s-a făcut rău.„Nu a recunoscut că ar fi băut alcool. A spus că a băut o sticlă cu băuturi răcoritoare”, afirmă prof. Elvira Nica, directorul liceului.Aceasta a pus mâna pe telefon și a chemat de îndată ambulanța, care l-a transportat pe elev la spital.„Paznicul spunea că i se pare băut. Am chemat ambulanța și a fost transportat la spital, împreună cu dirigintele. Am anunțat familia și i-am anunțat și fratele, care este elev în clasa a XI-a, tot la noi la liceu”, povestește directorul liceului.La spital au ajuns și părinții tânărului, care și-au pus mâinile în cap.Medicii i-au anunțat că băiatul lor avea o alcoolemie de 2,05 la mie. Având în vedere constituția plăpândă, e de mirare faptul că elevul nu a intrat în comă alcoolică.„Un derapaj nedorit”Elvira Nica, directorul liceului, afirmă că tânărul, elev în clasa a X-a, nu a avut până acum nicio abatere și era un copil cuminte.„Era un copil liniștit, nu a fost niciodată implicat în vreun scandal și nu a avut nicio abatere, exceptând câteva absențe. Are o situație precară, este din satul constănțean Comana și face naveta zilnic până aici. Mai are doi frați, însă niciunul dintre ei nu a creat vreodată probleme. Considerăm că este un derapaj nedorit, însă nici nu am vrut să trecem așa ușor prin acest incident. Se va întruni Comisia de disciplină, pentru a se analiza evenimentul. Cu siguranță va avea nota scăzută la purtare”, spune directorul.Pe de altă parte, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean afirmă că acest incident este regretabil.„Evenimentul este regretabil. Elevul va primi sancțiunea pe care o merită. Pedeapsa o va primi odată cu întrunirea consiliului clasei și apoi a consiliului profesoral. Apreciem rigurozitatea directorului liceului și a paznicului, care și-au dat seama de la început că este ceva în neregulă și l-au oprit la intrare în liceu”, a declarat Cristina Ivan, purtător de cuvânt al ISJ Constanța.