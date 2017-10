Anchetă penală în Centrul de plasament „Delfinul“:

Scandalos. Cum băteau educatoarele copiii: „Eu l-am caftit până am obosit!“

Două educatoare de la Centrul de plasament „Delfinul” au ajuns în atenția procurorilor constănțeni, fiind anchetate pentru purtare abuzivă față de copiii pe care-i aveau în grijă. Sesizarea penală a fost făcută de conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța, după ce pe Internet au apărut informații cu privire la o presupusă discuție privată dintre cele două educatoare, în care cele două își împărtășeau metodele folosite pentru a-i disciplina pe copiii neastâmpărați. „Eu l-am caftit până am obosit”, susține, în cadrul conversației, una dintre educatoare.„În cursul după-amiezii de 29 octombrie, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța a fost primită sesizarea formulată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, prin care am fost înștiințați în legătură cu presupuse acte de violență exercitate asupra unor copii instituționalizați, de către angajate ale unui centru de plasament aflat în subordinea instituției de mai sus. Drept urmare, a fost investit Inspectoratul Județean de Poliție Constanța în vederea efec-tuării de cercetări penale, conform dispozițiilor legale, iar la data de 30 octombrie a fost începută urmărirea penală cu privire la săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă. În cauză se efectuează cercetări în vederea stabilirii situației de fapt sesizate, a identificării tuturor persoanelor menționate în actul de sesizare și pentru administrarea cu celeritate a probelor necesare aflării adevărului și lămuririi cauzei sub toate aspectele”, a precizat procurorul Mihai Stanciu, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.Menționăm că și la nivelul DGASPC a fost demarată o anchetă administrativă, iar cele două educatoare au negat că ar fi avut conversația respectivă. Reprezentanții instituției au luat decizia suspendării lor din funcție, până la încheierea anchetei penale.