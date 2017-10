Scandalagiul care a agresat un poliţist de la Secţia 3, băgat după gratii

Scandalagiul care a agresat un polițist de la Secția 3, băgat după gratii

Magistrații Judecătoriei Constanța au decis, ieri, arestarea preventivă a constănțeanului acuzat de ultragierea unui polițist. Astfel, Costel Pădureanu a fost arestat preventiv pentru 29 de zile. Totodată, magistrații au hotărât ca Robert D., fratele său, acuzat de asemenea de ultraj, după ce a încercat să-i împiedice pe oamenii legii să-l rețină pe Pădureanu, să aibă interdicția de a părăsi localitatea. Potrivit medicilor legiști, polițistul Ionuț Scarlat are nevoie de 90-100 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, în vreme ce colegul său, de aseme-nea implicat în scandal, are nevoie de 2-3 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare. Reamintim că, în noaptea de marți spre miercuri, un echipaj de la Secția 3 a fost solicitat să intervină pentru aplanarea unui scandal domestic, pe strada Dimitrie Bolintineanu din Constanța. Ajunși la fața locului, polițiștii l-au găsit pe Costel Pădu-reanu în timp ce-și bătea nevasta, sub privirile înspăimântate ale copilului lor. Potrivit oamenilor legii, supărat că a fost întrerupt, constănțeanul și-ar fi vărsat nervii pe polițiști, iar unul dintre ei s-a ales cu o fractură de tibie.