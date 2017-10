Scandalagii, prostituate şi intruşi în şcoli, amendaţi de jandarmii constănţeni

Scandalagii, prostituate și intruși în școli, amendați de jandarmii constănțeni

În perioada 18 - 26 februarie a.c., echipele de intervenție din cadrul subunităților Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța au aplicat în zonele de competență 35 de sancțiuni contravenționale a căror valoare totală este de 6.800 de lei. Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate în baza Legii nr. 61/1991, modificată, privind încălcarea normelor de conviețuire socială, tulburarea liniștii publice, practicarea relațiilor sexuale în vederea obținerii de foloase materiale, provocarea și participarea efectivă la scandal, pentru injurii, semne obscene. Scandaluri la discotecă Potrivit purtătorului de cuvânt al IJJ Constanța, căpitan Sorin Trancă, în noaptea de 23/24.02.2008, patrule ale jandarmilor au sancționat mai multe persoane în Sinoe, Lanurile și Plopeni, pentru provocare și participare la scandal în vecinătatea unor discoteci din localitățile respective. Pentru astfel de fapte, C. Z., de 17 ani, din Lanurile, Mihai Zaharia D., în vârstă de 18 ani și Emil V., de 30 de ani, din Plopeni, au fost amendați cu câte 250 de lei. Tot cu câte 250 de lei au mai fost sancționați Gheorghe M., de 21 de ani și Valentin S., în vârstă de 18 ani, ambii din Sinoe. Ilegal în școli Alte echipe de jandarmi aflate în patrulare în Medgidia au acționat pe linia prevenirii oricăror evenimente nedorite, în special pentru încălcarea normelor legale de acces în spațiile destinate instituțiilor de învățământ. Astfel, în perioada 18 - 22 februarie 2008, în apropierea Colegiului Tehnic Nicolae Titulescu, din Medgidia, au fost surprinse patru persoane care nu își justificau prezența în zonă. Este vorba despre C.M., și C.V., de 16 ani, Puiu G., în vârstă de 18 ani și Ștefan C., 21 de ani, toți din Medgidia, sancționați cu amenzi cuprinse între 250-500 de lei. Prinse la „produs” În data de 18 februarie 2008, jandarmii au surprins în zona bifurcației Costinești - DN 39 (Constanța - Mangalia) pe Ioana A., de 20 de ani, din Iași și Ana Maria N., de 18 ani, din Mangalia, care atrăgeau persoane de sex masculin, în vederea practicării de relații sexuale contra unor sume de bani. Ele au fost amendate cu câte 500 de lei. Pentru un plus de siguranță, Jandarmeria Română sfătuiește cetățenii să anunțe cea mai apropiată patrulă de jandarmi dacă observă persoane cu comportament antisocial sau sunt abordați de persoane necunoscute, cu scopuri obscure. De asemenea, se poate apela non-stop numărul 956, al Jandarmeriei, sau numărul unic de urgențe 112.