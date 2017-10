SCANDAL URIAŞ în POLIŢIE: „Nu vrem să fim poliţiştii primarului“

9

d la gogosiera la politai local

De la politai rutier la politai local si comunitar este o mare,mare diferenta. Am ramas uimita cand am vazut o doamna care vindea gogosi de 13 ani si mai ales cu numai zece clase,de invatamant,brusc a ajuns sa imbrace hainele statului cu iscriptia POLITIA LOCALA.Din povestea dansei cum a ajuns POLITAI LOCAL,printr-un curs de 3 luni si la urma cu un examen. Ce a invatat nu se stie,dar in cele 3 luni de curs ceva,ceva poate ar fi ivatat.Dar culmea ca cei de la Politia Locala si Comunitara,totusi ar trebui sa fie cel mai bine instruiti ,si in plus ar trebui sa aibe la baza ceva scoala,cat de cat de lupte martiale,sa stie cum sa se apere,sa fie in stre sa actioneze si cum sa actioneze intr-un conflict pe care ar putea sa il intalneasca brusc,sa fie capabil de munca periculoasa si nicidecum sa ii fie frica sa actioneze cu curaj.Dar in Romania foarte multi politai locali si comunitari fara nici un sens,si rost. Plus de asta cei de la Politia Comunitara si Politia locala nu au studii si nu au absolvit scoala de POLITIE.Ei ar trebui sa fie constient de faptul acesta lucrand pe strada si cu oamenii de strada ce pot ei sa faca se uit unul la altul trag din tigar si raporteaza c au vizitat sipe unde si gata ziua lor de lucru. Ma intreb cei e la Asistenta Sociala ce fac?Cei de la Politia Comunitara ce fac??Cei de a Politia Locala ce ar trebui sa faca?