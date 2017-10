Scandal soldat cu agresarea unui poliţist, la Medgidia

Scandal soldat cu agresarea unui polițist, la Medgidia

În noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 4, polițiștii din Medgidia au fost sesizați de către Alina Diaconu despre faptul că Ștefan Bădărău, de 21 de ani, Alexandru Ciocan, de 20 de ani, și Viorel Leșu, de 22 de ani, au adresat cuvinte și expresii jignitoare atât ei, cât și persoanelor care o însoțeau. În timpul audierilor, Alina a fost contactată de Alexandru Spânu, care i-a spus faptul că se află la o stație Peco din Medgidia, unde a fost agresat fizic de către cele trei persoane pentru care fata a sesizat Poliția. În scurt timp, cel mai apropiat echipaj de poliție s-a deplasat la fața locului în vederea aplanării conflictului și, din cauza faptului că persoanele aveau un comportament agresiv, a mai fost solicitat pentru intervenție un al doilea echipaj. Polițiștii au procedat la legitimarea tinerilor, însă ei au refuzat, fapt pentru care s-a procedat la încătușarea lor. Alexandru Ciocan a ripostat, agresând unul dintre polițiștii aflați la fața locului, împingându-l, trântindu-l la pământ, intenționând să sară cu picioarele pe el. În cele din urmă, indivizii au fost încătușați și conduși la sediul Poliției. Suspecții sunt cercetați, în stare de libertate, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice, loviri și alte violențe și ultraj. În sarcina lui Ștefan Bădărău s-a reținut în plus și comiterea infracțiunilor de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere și în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.