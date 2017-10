SCANDAL SEXUAL la Constanţa - PREOŢI FILMAŢI CU PROSTITUATE şi şantajaţi cu zeci de mii de euro!

1

...este mai rau!

...ce s-a scris aici este un crampei dintr-o mare de nelegiuiri savarsite de popi! In primul rand, toti fug dupa avere. Bani multi! Cat mai multi! Degeaba spun reprezentantii bisericii ca la evenimente fiecare da cat poate! Este praf in ochi!...nu se face inmormantare fara taxa fixa! Macar 500 lei in buzunarul popii. Nici vorba de chitanta!...Uitati-va la starea materiala aacestora: sunt plini de bani! Dupa 2-3 ani de popie isi fac casoaie! Masini, nu mai vorbim. Acum au inventat si moda ....perelinajului ecumenic! Cica ii duc pe credinciosi la locurile sfinte! ....cu masinile lor! Si iar scot bani cu nemiluita! Bisericile se repara pe banii enoriasilor. Dau, dau, dau in fiecare an pentru una, pentru alta....cea mai mare parte intra sub....poala popii!...si lacasurile raman ca vai de mama lor. Ca sa ia ochii superiorilor mai picteaza pe episcop pe un perete, pe primar pe alt perete...Sigur ca cine lucreaza in biserica se va sifona daca citeste asta! ...degeaba! Nu aveti de ce!....Lucrurile sunt chiar mai grave decat cele descrise de mine aici. Ca sa nu ai vorbim ca tonul acesta este dat de sus...parohiile se cumpara ca la piata. Cine da mai mult ia cea mai bune biserica....cu oameni cu stare...si asa mai departe. Cat despre viata personala a popilor?...era un proverb din batrani...sa nu faci ce face popa...Dezastru! Dezastru! Sunt oameni du viata tripla. Nici macar duplicitari nu pot fi! Triplicitari mai degraba! Una este popa in biserica si societate, altul acasa, altul in gasca! In biserica goana dupa bani este grija permanenta; in societate incearca sa pozeze ca un....sfant; cu gasca este diametral opus. Am cunoscut si cunosc multi preoti! Toti sunt repetenti la moralitatea vietii: unii beau prea mult; altii au amante si isi insala nevestele; altii sunt prea lacomi; altii isi fac...meseria doar pentru castig...Au insa o mare calitate! ...sunt psihologi buni, stiu cum sa castige increderea oamenilor, cum sa iasa dintr-o incurcatura...Problema mi se pare foarte grava, cu atat mai mult cu cat in ultimii ani s-au constuit prea multe biserici, sunt prea multi popi. Institutia aceasta va deveni intr-o buna zi un fel de jug la care inreaga societate trebuie sa traga in timp ce sluujitorii ei una fac in biserica, alta gandesc, alta fac in societate....am ajuns sa vad in fiecare popa Diavolul in persoana caruia ne vindem sufletul..........................