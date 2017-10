Scandal sexual la Colegiul "Eminescu". O elevă, profesionistă la videochat

3

Care e de fapt problema ?

E de vina scoala ? Ce asteptari sa ai de la scoala cand un profesor debutant ia 700 lei in mana. Sa nu te astepti nici la educatie nici la consiliere in banii astia, asta e crudul adevar. E de vina familia fetei ? Din ce vad in poze e o casa de oameni normali - modesti asa cum sunt cam 2/3 din Constanta. Ce sa le facem, sa le interzicem sa faca copii pentru ca sunt prea saraci, asta e solutia ? Ce credibilitate si ce autoritate poti avea ca parinte in fata unui adolescent cand aduci 1500-2000 lei pe luna acasa ? Daca te asculta ce perspectiva are ? Sa devina si el un sclav pe mosia lui mazare ? Sa slugareasca in diverse locuri pe o leafa care de-abia iti permite sa-ti achiti intretinerea ? Sa nu aiba bani nici de mancare, nici de haine, nici de-un trai decent, ca de asta vorbim pana la urma. Asta e viitorul care se arata. E fata de vina ? E ea prostituata asa cum scrie mai sus Realistul ? Pai de ce face videochat ? Oare ca sa faca rost de bani ? Bani cu care ce ar face ? Si-ar cumpara aceleasi lucruri de care orice adolescent din lumea asta are parte, numai ea nu ? Asta e crima ? Ca-ti doresti niste lucruri absolut normale ? Normalitatea a ajuns in republica mazare sa fie privita drept privilegiu, in asa hal ne-a adus paiata asta nenorocita. Dna Iliescu cand facem un reportaj cu terasele de la crazy, irish pub, cafe d'art si cu fauna si flora de acolo. Dar cu cefosii de la bourbon ? Pe ce bani stau ei acolo si ce combinatii invart. Oare sunt bani furati din buzunarul fiecarui constantean ? Da stati, ca pe ei nu-i vedem, ca doar sunt elita republicii, am gasit-o pe amarata asta care face 9.99 dolari pe ora sa-si ia un ruj si un blush.