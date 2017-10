Scandal sexual de proporţii. O profesoară de la „Eminescu“, un poliţist şi un jandarm, reţinuţi pentru proxenetism

Scandal sexual de proporții. O profesoară de la „Eminescu“, un polițist și un jandarm, reținuți pentru proxenetism

Mai mulți proxeneți constănțeni, care acționau la paravanul unui salon de masaj erotic din Constanța, au crezut că au găsit cheia succesului: un polițist le ținea de șase, un jandarm le-a pus la dispoziție unul dintre locurile unde „fetițele“ își satisfăceau clienții, iar o profesoară de informatică le posta pe internet anunțurile pentru găsirea mușteriilor. Pe fir au intrat însă procurorii DIICOT, care le-au stricat și afacerea, și aranjamentul…Saloanele de masaj erotic din municipiul Constanța sunt, de ceva vreme, în vizorul polițiștilor de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate și a procurorilor de la DIICOT. Drept dovadă, numai în ultimele două luni ale anului trecut mai mulți proxeneți au ajuns după gratii, acuzați că sub paravanul unor afaceri așa zise legale vindeau sex. Printre localurile avute în atenție de oamenii legii a fost și Pink Cats, renumit deja în Constanța, și în special pe paginile de anunțuri ale cotidianelor locale. În mai bine de jumătate de an de filaj, oamenii legii au descoperit o adevărată rețea, formată din aproximativ 20 de membri. Dar, ceea ce a șocat, este faptul că din rețea făceau parte și un polițist, un jandarm și o profesoară.Ce rol aveau polițistul, jandarmul și profesoara Concret, potrivit anchetatorilor, există suspiciunea că afacerea ilegală a fost pusă pe picioare începând din 2012. Capul rețelei ar fi, spun procurorii DIICOT, un artist constănțean, Claudiu Giorson Belecciu. Acesta deține salonul Pink Cats și era sprijinit în activitatea infracțională de mai multe persoane, fiecare având participarea lor de natură ilegală: concubina lui, Margareta Drăguț, profesoară de informatică la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, este acuzată că ar fi postat pe diverse pagini web anunțurile pentru racolarea clienților; agentul principal Lucian Borcea, din cadrul Secției 3 Poliție, pe siguranță și ordine publică, este acuzat că „ținea de șase”, anunțându-i pe proxeneți când erau controale ale colegilor și chiar că ar fi transportat prostituatele, când era cazul; plutonierul Silviu Nicolae Peniu, de la Gruparea Mobilă de Jandarmi „Tomis”, este acuzat că ar fi pus la dispoziția grupării un apartament, unde se derulau întâlnirile amoroase cu clienții; George Cristian Chirimbu, este acuzat că ajuta la racolarea tinerelor, Mioara Duțu era recepționera salonului de masaj și, spun anchetatorii, mâna dreaptă a capului rețelei, și Narcis Mihai Negoiță, un taximetrist care le transporta pe prostituate la locurile de rendez-vous. Aceștia sunt doar o parte dintre membrii grupării, cei care au fost reținuți, duminică, după ce anchetatorii au descins la salon și la domiciliile suspecților.Descinderi cu mascați la „fetițe”În urma perchezițiilor, polițiștii au identificat 26 de tinere care practicau prostituția, printre acestea numărându-se și minore, care asigurau servicii sexuale contra cost, atât la salonul de masaj erotic, cât și în hoteluri din Constanța, Eforie, Năvodari. De altfel, dumi-nică, la salonul de masaj au fost găsiți liderul grupării, Belecciu, o colaboratoare de-a lui și patru tinere prostituate. Vecinii spun că au observat de-a lungul timpul că oamenii făceau coadă în fața porții, pentru serviciile fetelor. „În urma perchezițiilor au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 5.950 lei, trei laptopuri, două unități centrale de calculator, o tabletă, 33 cartele SIM, 21 telefoane mobile, cinci stick-uri de memorie, cinci carduri micro SD, 8 CD-uri și înscrisuri”, au precizat procurorii.De asemenea, în acest dosar mai sunt anchetate și două persoane care în prezent sunt încarcerate în Penitenciarul Poarta Albă - au fost condamnate, în 2012, pentru trafic de persoane.Jandarmul și-a dat demisia, polițistul este anchetat disciplinar Membrii grupării sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional, trafic de persoane și proxenetism. Polițiștii au reținut șapte persoane - cele prezentate mai sus, iar ieri seară au fost duși în fața judecătorilor de la Tribunalul Constanța, cu propunere de arestare preventivă. Se impune precizat că, duminică, după perchezițiile domiciliare, subofițerul Silviu Nicolae Peniu și-a dat demisia din Jandarmerie, al cărui angajat era din 2007. Reprezentanții Grupării Mobile de Jandarmi au precizat: „Unitatea de jandarmerie acordă tot sprijinul DIICOT pentru soluționarea acestui caz, cu mențiunea că este primul caz de acest gen în care este implicat un fost subofițer al grupării”. În schimb, agentul Lucian Borcea face obiectul unei cercetări disciplinare demarate la nivelul IPJ Constanța. „Ne dezicem de astfel de fapte și considerăm că instituțiile statului și-au făcut datorie, pentru ca în rândul polițiștilor să nu existe astfel de cadre, care prin faptele lor, aduc un prejudiciu profesiei de polițist”, ne-au declarat reprezentanții IPJ Constanța. Menționăm că polițistul este căsătorit, are un copil, iar soția lui, din câte spun colegii, nu are loc de muncă. Profesoara Margareta Drăguț, concubina capului rețelei, lucra în învățământ de 14 ani, iar reprezentanții Inspectoratului Școlar au precizat că vor da tot sprijinul anchetatorilor.Capul rețelei voia să intre în Cartea Recordurilor Constănțeanul acuzat că este capul rețelei infracționale, Claudiu Giorson Belecciu, se recomandă ca a fi un artist. În 2006, alături de mai mulți prieteni, a sculptat în nisip, pe plaja Modern, o piramidă cu înălțimea de zece metri, sperând să intre în Cartea Recordurilor. Apoi, a mai sculptat Masa Tăcerii, dinozauri, mașini de epocă și chiar o terasă în nisip.