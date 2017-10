Scandal pe terenurile Primăriei şi subvenţii de milioane de euro

La Dobromir

Scandal pe terenurile Primăriei și subvenții de milioane de euro

Un scandal de zile mari, care a ajuns în instanță, se petrece în comuna constănțeană Dobromir. Incidentul a început de astă vară și a ajuns pe masa judecătorilor de la Tribunalul Constanța. Motivul îl constituie terenurile Primăriei, de peste 1.100 de hectare de pășune, pe care 13 persoane îl au în arendă pe o perioadă de cinci ani. Din varii motive, primarul a inițiat o hotărâre de consiliu local, prin care s-a hotărât rezilierea contractelor de arendă. De aici au început neînțelegerile.În luna mai a anului 2011, mai multe persoane au încheiat contracte de arendă pentru 1.145 de hectare de teren, proprietate ce aparține Primăriei. În iunie 2012, odată cu venirea noului primar al comunei Dobromir, Eugen Iliescu, Consiliul Local a adoptat, la inițiativa primarului, o hotărâre prin care contractele de arendă erau reziliate și date în proprietatea altcuiva. Miza acestei manevre o constituia, de fapt, subvențiile pe care le acordă statul, prin fonduri europene. În acest caz, subvențiile ajungeau la 150 de euro pe hectar. Într-o matematică simplă, ar însemna peste 170.000 de euro pe an. Pentru că perioada contractului de arendă era de cinci ani, subvențiile încasate ar fi trebuit să depășească un milion de euro. În fond, hotărârea de consiliu local a fost adoptată pentru că „Primăria le-a considerat încheiate abuziv și cu încălcarea flagrantă a prevederilor legale în materie”.Primăria, dată în judecată După aceste evenimente, persoanele care aveau contractele de arendă au hotărât să deschidă o acțiune în instanță prin care au cerut anularea parțială a hotărârii de consiliu local. De asemenea, Prefectura Constanța a deschis, de asemenea, o acțiune, prin care cere anularea parțială a hotărârii. „Motivele care stau la baza rezilierii contractelor de arendă sunt lipsa vizei anuale de pe contractul de arendă, neachitarea contravalorii arendei ce trebuia achitată în două tranșe, contractele de arendă nu au fost înregistrate în registrul unic special de înregistrare, totalitatea suprafeței înscrisă în contractele de arendă depășește cu 297,60 hectare suprafața aflată în proprietatea Primăriei iar raportul compartimentului de contabilitate relevă faptul că nu au fost achitate sumele datorate conform contractelor de arendă”, se arată în una dintre acțiunile deschise în instanță.Care este adevărul? Reclamanții spun că vina este a primarului din Dobromir, nefiind anunțați de rezilierea contractelor și consideră că primăria nu are nici un motiv de a rezilia contractele. De asemenea, oamenii afirmă că plățile sunt la zi și au prezentat instanței chitanțe care să dovedească acest lucru. Pe de altă parte, primarul Eugen Iliescu afirmă: „Reclamanții au încheiat contracte de arendă, proprietate a Primăriei. Acești oameni au făcut contractele de arendare pentru a primi subvenția din fonduri europene, fiind vorba de sume extrem de mari. Contractele au fost făcute din mai, însă eu am analizat situația abia de când am venit, din iunie 2012. Am reziliat contractele pentru că acești sibieni, care le aveau, îi privau pe gospodarii din comună de aceste terenuri. Noi am vrut să le dăm celor de prin împrejurimi, oameni de-ai locului. În plus, am avut temeiuri legale prin care am adoptat hotărârea de consiliu local, acești oameni plătind taxele de arendă prea târziu”.