Scandal pe "şpaga" mortului. Cine a cerut 1.000 lei pentru a face autopsia fetiţei decedate?

7

Nu mai mintiti

Nu v-ar fi rusine Clares ? Azi cui ati inapoiat banii sau mai bine zis ce bani ati inapoiat in cursul zilei de azi ? Nu vad si nu inteleg de ce se amesteca numele Medicinei Legale in toata povestea asta ? Toata lumea stie ca mia de lei ati luat o si ati inapoiat-o , dar sa pui asta in carca unei institutii si a unui asistent mi se pare jenant si de joasa speta. M- am lovit de o situatie asemanatoare recent si nu mi s-a cerut un leu in plus fata de suma de pe chitanta si, culmea acelasi asistent. Eu zic sa nu mai aruncati aiurea cu noroi in oameni si institutii integre . Spor la balaceala in mocirla voastra Clares !