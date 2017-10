Scandal monstru la Poarta Albă

Ştire online publicată Joi, 14 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Aseară, în jurul orei 22.30, lucrătorii Postului de Poliție Poarta Albă au fost sesizați despre faptul că pe strada Nordului din localitate are loc un scandal.Deplasați la fața locului au constatat că P. Sandu de 49 ani, le-ar fi atras atenția unor copii să nu distrugă o gură de canal montată de curând pe stradă în dreptul locuinței sale.Între acesta și C. Ion de 43 ani și C. Nicolae de 45 ani, din aceeași localitate, rude ale unuia dintre copii, a izbucnit un conflict spontan, primul fiind lovit de către cei doi. În altercație a intervenit și P. Aneta soția lui P. Sandu care la rândul său a fost lovită de către C. Ion și C. Nicolae.Cei doi soți au fost transportați la Spitalul din Medgidia pentru investigații medicale de specialitate.Agresorii au fost sancționați contravențional pentru provocare de scandal, cu amenzi în cuantum de 300 lei fiecare.În funcție de opțiunea victimelor de a depune plângere penală și de numărul de zile de îngrijiri medicale, se va face încadrarea juridică corespunzătoare a faptei.