Scandal monstru în faţa Poliţiei Municipiu!

badea georgian bogdan

nici nu stiu cum sa incep.....ma numesc badea mirela..sunt fosta sotie a lui badea gerg.bogdan....stiti ca a fost internat in sapoca buzau...este bolnav....insa nici nu pot sa va explic ce frica si teroare am si in ziua de azi de el....am divortat dar am putut doar sa iau fetita cu mine ...m-a amenintat cu moartea daca incerc sa iau si baiatul....numele lui este badea andrei alexandru si este nascut pe 20-02-2002....daca exista cineva in redactie cu dumnezeu deasupra capului..va rog din suflet spuneti-mi daca si cum as putea sa recuperez pe baietelul care este lasat pe jos ca o carpa...va rog sa ma credeti ca se rupe sufletul din mine...poate ma judecati dar nu puteam sa iau nici fetita daca nu fugeam...eu nici nu am fost prezenta la divort...eu va scriu acest mesaj din spania lucrez cu contract de munca ..fetita maria isabel este mare si nu ii lipseste nimic ....nu este expusa la scandaluri tipete si betii...din intimplare am intrat in pagina voastra...cred ca este tipatul de ajutor al fiului meu..con respecto..badea mirela