Scandal la Protecţia Copilului Constanţa. Educator masturbat de copiii de care avea grijă

Prea târziu !!!.

Numitul Nazim dacă sesiza DGDPC ct .An scris către dir.adj.Mihaela Ristea cu siguranță copii erau protejații , conflictele sunt antre Petrache Nicu și Eduoar crăciun din centrul de plasament Delfinul Agigea de când erau instituționalizați deși și Petrache Nicu pute sesiza DGDPC ct an scris dar articole din mass media indică corupția de minorii ,uni dintre noi generația copii tovarășul Ceaușescu ne știm poveștile din trecut ,cert este că pe viitor ne uimește exemplu povestea incredibila a fostului coleg Crăciun Eduoar botezat recent ortodox deși era mulsuman Memet Ergian .Au fost multe cazuri de gen povesti scrise an articole cu foștii tineri istutionalizati din centrele de plasament mai minore dar aceasta poveste nea șocat chiar și peste hotare Belgia ,suntem 11 foști colegii de școală din centrul delfinul AGigea momentan lucrăm stam cu chirie și uni țin legătura cu părinții nemeritosi belgieni Vzw houlp san casa de copii Romenie. Suntem antristati de cazul lui Eduoar ,uni dintre noii din generați din generați au fost și ei abuzați de cei mari ,din casele de copii din Romania . Sistemul comunismului cât și an prezent na schimbat nimic și din potriva tot cu standardele europene și schimbarea emblemei a statului an DGPDC se produc evenimente pe sir , !!! Osunt unele ONG-uri care vor să aducă anbunatatirii an centrele de plasament din România dar sunt unele mărginite cu semne de acest caz pedofelie .Atunci toate generațiile din urma și recent și care vor veni ne antrebam cinei vinovat statul , personalul , DGPDC , .Eu cred că inspirația din țările la nivel standard european dezvoltate bine protejate care la rândul lor au și ei case de copii sau tip familial ne pot ajuta ca și casele de copii și tip familial sa ne protejam și bine observat sa fie copii cât și personalul cai bărbat sau femeie sau asistat sau minor sau grupa mare sau grupa mică.Dexemplu An Turcia casele de copii au personal nu ne-a pârât calificat și bine pregătit sub observație Educatoare supraveghetor de noapte și câte 2 infirmiere pe palier ca observator peste tot .Acum dacă un pedofil că Eduoar a fost condamnat nu toții educatorii din casele de copii pot fi și ei dar important este sa se știe istoria din copiilarie ce înclinați a avut și comportament referitor la toții foști din casele de copii ,care voor sa se angajeze an centrele de plasament sau tip familial sau an Onge-uri sau an asistenta sociala cat și an școlii și grădinițe ,cai fata sau băiat sunt și uni tip regim casa copiilor foști și etc .Speram că generațiile de pe vremea DGPDC actuală pe viitor ne pot zâmbi cu povesti de care să ne mândrim .Fost elev din centrul de plasament Delfinul generația COPII TOVARASUL CEAUSESTII 1989 comentator ISMAIL ERDIN, LIDER SYNDICAT LIBERAL VAKBOND și LIDER N-VA GUVERNUL FLAMAND BELGIA .Plecam obligații an străinătate ce nu ne-a dat statul Român ne da statul belgian din păcate Vând tara Românească.