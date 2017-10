SCANDAL ÎN TOMIS III. TAXIMETRIST UMPLUT DE SÂNGE, DE CLIENTUL SĂU

3

......

Nu ai voie sa lovesti!!!! Daca te simti furat, prostit, inselat...suni la politie. Nu trăim in Tara Nimănui sa ne facem legea. Cineva scia ca taxiurile sunt niste cazaturi... cumpara-ti frate masina...mergi pe jos...iati avion...stai închis in casa CÂRCOTASULE. Ai sute de taxiuri in Ct. beleste ochii cand te urci in el sa vezi tariful pe usa, sa vezi starea masini , sa vezi fata soferului. Credema ca avem uni din cei mai civilizati taximetristi. Sa sti ca nu sunt taximetrist. Respectai ca sunt niste oameni care vor o pâine cinstit.