Scandal în tagma robelor

Oare asa sa fie ??

Interesanta pozitia Baroului Constanta. Oare prima solutie de scoatere de sub urmarire penala din dosarul 947/P/2009 a Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta nu i-a linistit ? La data de 06 septembrie 2010 Procurorul Sef Sectie Zarafina Puiu a dispus scoaterea mea de sub urmarire penala pentru ca : 1. Invinuitul a dobandit calitatea de avocat in conditiile legii 51/1995 modificata , fiind inscris in Tabloul avocatilor . 2. Practica constanta in materie este ca exercitarea profesiei de avocat de catre persoanele ce fac parte din “Baroul (generic numit)Constitutional Roman “ s-a facut in conditiile existentei unei hotaraari judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-a permis infiintarea acestui barou din care face parte si invinuitul OSMAN ENGHIN. 3. Pe cale de consecinta , avand in vedere si practia judiciara in materie , se constata ca invinuitul OSMAN ENGHIN a fost admis si inscris cu respectarea criteriilor de admitere in Uniunea Nationala a Barourilor din Romania cu respectarea criteriilor legale de admitere (acte studii , examen , juramant) iar decizia de inscriere ca avocat s-a emis in baza legii 51/1995. Acum cateva luni au mai amenintat ca vor face plangere penala impotriva mea insa ... a ramas fara niciun rezultat comunicatul de presa. Daca este nevoie le pun la dispozitie si rezolutia procurorului. Eu ii invit si pe ei si pe toti cei care se considera prejudiciati sa formuleze plangeri.