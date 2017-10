SCANDAL ÎN POLIŢIE. Examenul pentru promovarea agenţilor de poliţie în corpul ofiţerilor, viciat de o întrebare greşită

SCANDAL ÎN POLIȚIE. Examenul pentru promovarea agenților de poliție în corpul ofițerilor, viciat de o întrebare greșită

Ştire online publicată Marţi, 22 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Concursul de promovare a agenților de poliție în corpul ofițerilor este contestat după ce o întrebare greșită s-a strecurat pe foaia de examen a candidaților. Sindicatele polițiștilor susțin că toate lucrările ar trebui recalculate pentru ca posturile de ofițer să fie ocupat de persoanele care merită. Greșeala a fost sesizată de un polițist din Iași care a depus și o contestație în acest sens, informează www.bzi.ro.„Grav este faptul ca nu exista o procedura de anulare a intrebarii si a raspunsului daca acestea sunt gresite. Practic, ei nu iau in evidenta faptul ca intrebarea si raspunsurile ar putea fi formulate gresit si este de neconceput ca acestea sa nu se poata anula pentru ca orice alta masura luata in astfel de situatii ar fi incorecta. Trebuie sa se aplice acelasi numar de intrebari pentru toti candidatii, iar singura posibilitate logica este sa se anuleze la nivel national intrebarea formulata incorect, iar apoi sa se recalculeze punctajul, dar nu intr-un singur caz, ci la toti candidatii care au participat la concurs", a declarat Emil Pascut, presedintele Sindicatului Politistilor din Romania "Diamantul".Practic, analizand cele trei variante de raspuns propuse pentru intrebarea nr. 5 s-a dovedit faptul ca aceasta nu a avut niciun raspuns corect, prima varianta nefiind vreo fapta, iar celelalte doua fiind contraventii. Reprezentantii sindicatului atrag atentia ca punctajul trebuie recalculat la nivelul intregii tari, pentru ca posturile de ofiteri sa fie ocupate de candidatii care merita acest lucru.„Aceasta problema a fost sesizata la nivelul conducerii Politiei Romane, ei o recunosc, dar nu au curaj sa procedeze la rezolvarea ei. Cineva va ajunge ofiter fara merit, iar acesta este un mesaj prost al Politiei Romane de a face pe cineva ofiter fara respectarea legii. Promovam pe cel competent sau pe cel incompetent? Trebuie sa se respecte egalitatea de sanse privind accesul la o functie publica. Deocmdata ei sunt inclinati sa se prefaca, in sensul ca nu ar fi existat aceasta problema. Candidatul din Iasi a intocmit foarte bine aceasta contestatie din punct de vedere juridic si speram ca postul de ofiter va fi ocupat de persoana care merita acest lucru”, a mai explicat Emil Pascut, presedintele Sindicatului Politistilor din Romania "Diamantul".