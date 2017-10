Scandal în Poliţie din cauza salariilor. "80% din poliţişti nu primesc salariu de merit. Sunt favoritisme"

Scandal în Poliție din cauza salariilor. "80% din polițiști nu primesc salariu de merit. Sunt favoritisme"

Aproximativ 300 de polițiști s-au strâns la începutul acestei săptămâni, în fața Palatului Cotroceni, pentru a protesta în legătură cu mai multe nemulțumiri.Salariile diferențiate pe care oamenii legii le primesc pentru aceeași muncă prestată, sporurile acordate haotic de pe vremea guvernului Boc și expirarea acordului colectiv de muncă i-au împins pe polițiști să se alăture Blocului Național Sindical în seria de proteste organizată în București.20% din polițiști primesc salariu de merit, restul nuLa proteste au luat parte și polițiștii constănțeni care atrag atenția asupra diferențelor care se fac pentru aceeași categorie de personal. „Legea de salarizare nu este una echitabilă, încă există discriminări între categorii de personal care își desfășoară aceeași activitate, dar este plătit diferit. Încă mai există favoritisme în ceea ce privește acordarea unor drepturi financiare și mă refer la prime, salarii de merit, sporuri. Unii primesc sporuri de fidelitate, iar alții nu. Există discuții că în penitenciare s-ar da salariu de merit și sporuri de fidelitate, iar la noi nu”, a declarat Daniel Avasilcăi, președinte Sindicatului Agenților de Poliție din Constanța. Încă din anul 2009, o mică parte din polițiști primesc salariul de merit acordat de guvernul Boc, după tăierea salariilor, în timp ce majoritatea agenților nu au prevăzut un astfel de salariu.„Am făcut parte din delegația care s-a întâlnit cu consilierul prezidențial, unde i-am transmis președintelui că noi ne-am dori o lege de salarizare cât mai repede. Nu cred că la 1 ianuarie 2017 vom avea o lege de salarizare unitară. Așa cum am discutat cu ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, și cum am negociat cu Guvernul, dacă la 1 august va fi elaborată Ordonanța de Urgență privind corecțiile, polițiștii trebuie să primească salariul de merit. La noi în MAI, 20% primeau acel salariul de merit, unii îl primeau din 2009, când au fost tăiate salariile de pe timpul lui Boc, și au rămas cu el, iar 80% din polițiști nu-l primesc nici astăzi. Vom vedea ce va face Guvernul, dacă va elabora sau nu ordonanța. În condițiile în care nu-și respectă cuvântul dat pe ceea ce am negociat, categoric vom ieși în stradă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Iulian Surugiu, președintele Sindicatului Național al Agenților de Poliție.„Au fost înțelegeri pe sub masă, nu negocieri“Reprezentantul Sindicatului Agenților de Poliție din Constanța susține că nu au fost purtate negocieri reale, ci doar s-au urmărit interese. Pentru ca problema să se rezolve cu adevărat, Daniel Avasilcăi crede că trebuie să aibă loc negocieri reale, în urma cărora să se miște lucrurile. „Iulian Surugiu, în aceeași dată și la aceeași oră, a fost la protest la BNS și la o ședință de dialog social neanunțată de MAI pe o problemă privind armele și munițiile. Acestea nu sunt negocieri, sunt minciuni aruncate în ochii membrilor de sindicat, care plătesc coti-zații și ei stau pe miliarde de lei încasați din aceste cotizații. Negocieri între orga-nizațiile sindicale și MAI nu au existat niciodată. Au fost înțelegeri pe sub masă, care au dus unde au dus, că nu se respectă nimic. Noi dorim să se poarte negocieri reale, între organizațiile sindicale din MAI și acest mare angajator, statul român”, a precizat Daniel Avasilcăi.De cealaltă parte, Iulian Surugiu susține că Federația Publisind nu va fi la masa negocierilor pentru că nu reprezintă interesele polițiștilor și că deja a fost înaintată documentația pentru negocierea acordului colectiv de muncă. „Federația Sindicatelor Democratice a Polițiștilor din România a înaintat documentația Ministerului Afacerilor Interne pentru negocierea acordului colectiv de muncă. SNPPC am înțeles că a înaintat și urmează să formăm comisia paritară și să demarăm negocierile pentru acordul colectiv de muncă. Noi, sindicatele reprezentative din MAI suntem într-un dialog continuu cu Ministerul de Interne. Din punctul meu de vedere, Publisind nu va fi la masa negocierilor pentru că nu reprezintă interesele polițiștilor”, a mai adăugat Iulian Surugiu, președinte SNAP.Iohannis, neinteresat de proteste Președintele României, Klaus Iohannis nu a stat de vorbă cu nicio delegație, în nicio zi a protestelor organizate de Blo-cul Național Sindical. A preferat să-și trimită consilierii să discute despre cerințele celor care au ieșit în stradă. Mai mult, aprobarea primită pentru proteste a fost de doar 300 de persoane. „Ne-a deranjat că aprobarea primită a fost doar pentru 300 de persoane, motivația fiind că locul este mic și n-am încăpea. Ne-a părut rău să constatăm că președintele și-a trimis consilierii, în toate zilele de proteste ale BNS. Trebuia să se întâlnească măcar cu delegațiile. Să înțelegem și noi, poate nu-l interesează pulsul străzii. Urmăm pașii stabiliți de Blocul Național Sindical, pentru că vor mai fi proteste în acest an. Urmează declanșarea unui conflict colectiv de muncă între Federație și Ministerul Afacerilor Interne, pentru că blochează negocierile. Momentan, nicio federație nu s-a înscris la negocieri, nici SNPPC, nici SED LEX, pentru că nu au repre-zentativitate. Urmează ca în cel mai scurt timp să-i notificăm că declanșăm conflictual colectiv de muncă, urmând proteste și tot ce înseamnă muncă sindicală”, a conchis Daniel Avasilcăi.