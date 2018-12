Scandal în parcarea unui mall din Constanța. Polițiștii, solicitați la locul incidentului

In data de 22.12 in jurul orelor 17.15, politistii Sectiei 2 au fost sesizati cu privire la faptul ca in parcarea unui complex comercial din municipiu are loc un conflict intre mai multe persoane. Deplasata cu operativitate la fata locului, patrula de politie a identificat persoana agresata ca fiind un barbat de 34 de ani. Acesta a declarat faptul ca, pe fondul unui conflict mai vechi, a fost agresat de un grup de 6-7 persoane. In urma cercetarilor, membrii grupului au fost identificati. Partea vatamata a fost transportată la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Barbatul nu a dorit sa depuna plangere.







Politistii Sectiei 2 au deschis un dosar penal pentru savarsirea infractiunii de loviri sau alte violente, efectuandu-se cercetari si pentru savarsirea infractiunii de tulburare a ordinii și linistii publice.







Cu aceasta ocazie, dorim sa subliniem faptul ca, desi partile implicate nu colaboreaza cu Politia, replica noastră va fi fermă, în condițiile legii. Avand in vedere impactul social, mentionam ca IPJ Constanța nu manifestă toleranță la astfel de fapte comise în spațiul public.