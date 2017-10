Scandal de proporţii. Profesoara: "Îţi mut falca şi dinţii din gură"

Scandal de proporții. Profesoara: "Îți mut falca și dinții din gură"

Ştire online publicată Vineri, 27 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Inspectoratul Școlar al Județului Timiș a declanșat o anchetă la Liceul Teoretic din Periam după ce profesoara de limba germană a fost înregistrată în timpul unei crize de nervi în care îi spune unui elev că „îi mută fălcile și dinții din gură”.Înregistrarea audio făcută publică de Pro TV arată un conflict între un băiat și profesoara de germană care îi spune la un moment dat adolescentului: „În fața mea tu nu îți arăți talente. Îți mut fălcile și dinții din gură”.„Este adevărat, am zbierat și eu, dar totul a fost premeditat. Nu am reacționat bine, dar nu ai voie să zbieri, să atingi, asta niciodată nu am fost de acord. Spuneți-mi, la niște elevi de 17 ani, ce metode se pot găsi să le atragi atenția?”, a spus profesoara, citată de adevarul.ro Directoarea liceului Diana Hojda a anunțat că a fost declanșată o anchetă,