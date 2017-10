Scandal aplanat de jandarmi în dreptul terasei „La stuf” din Vama Veche

În această dimineață, în jurul orei 5, un echipaj de jandarmi a intervenit pentru aplanarea unui scandal izbucnit între doi bărbați, în Vama Veche, zona „La Stuf”.Până la intervenția jandarmilor, cei doi prieteni, Tudor C., de 23 de ani, din Cluj Napoca și Adrian M., de 44 de ani, din Constanța, pe fondul consumului exagerat de alcool și în urma unor discuții în contradictoriu și-au împărțit pumni și picioare, cel de-al doilea rănindu-l pe primul cu un corp înțepător. Jandarmii au chemat la fața locului o ambulanță care l-a transportat la spital pe Tudor C. pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate.Adrian M. a fost condus la sediul Secției 3 Poliție Rurală Mangalia, unde i s-au întocmit actele premergătoare sub aspectul săvârșirii faptei de loviri și alte violențe.