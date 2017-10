Scafandrii dispăruţi au fost căutaţi în 70% din corpul vasului turcesc

Scafandrii dispăruți au fost căutați în 70% din corpul vasului turcesc

Scafandrii Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), dar și scafandri militari ai Forțelor Navale continuă să caute trupurile celor doi colegi ai lor dispăruți în urmă cu o săptămână în timp ce făceau filmări subacvatice la epava vasului turcesc Medy. Directorul ARSVOM, Ion Voicu, a declarat, ieri, că în zona în care s-a scufundat vasul Medy se află remorcherul Cristal al agenției, care are mai mulți scafandri la bord, dar și nava specializată în intervenții cu scafandri a Marinei Militare, Grigore Antipa. „Din păcate, până în prezent, deși s-au efectuat căutări în aproximativ 60 – 70% din corpul vasului turcesc, nu am reușit să dăm de cei doi scafandri. Nimeni nu știe unde s-au scufundat cu exactitate, astfel că va trebui să căutăm toată nava”, a declarat Ion Voicu. El a mai precizat că nava militară a ancorat în zonă încă de luni. „Noi trebuie să ne întoarcem seara la țărm, dar nava specializată a Marinei Militare are mijloace de subzistență la bord și a rămas în zona respectivă încă de luni”, a mai afirmat Ion Voicu. Doi scafandri ai unei firme particulare au dispărut, joia trecută, în timpul ce făceau scufundări la epava navei sub pavilion turcesc Medy, din apropierea digului de nord al Portului Constanța. Cei doi scafandri dispăruți sunt Cătălin Valeriu Ispas, de 27 de ani, și Cristian Zarafu, de 38 de ani. Cătălin Valeriu Ispas este pompier, angajat cu gradul de locotenent al ISU “Dobrogea”, iar în timpul liber colabora cu firma Hunter’s Company. Cristian Zarafu este scafandru cu experiență și a lucrat, până în urmă cu cinci ani, la ARSVOM, fiind chiar șeful echipei de scafandri. Directorul de salvare al firmei Hunter’s Company, pentru care lucrau cei doi scafandri, Jorj Unciuleanu, a precizat că în seara în care au dispărut Zarafu și Ispas se făceau scufundări la solicitarea unei firme din Londra, care asigurase vasul turcesc împotriva poluării.