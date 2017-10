Sărut pasional între o avocată şi un deţinut, la Penitenciarul Poarta Albă!

Am auzit-o și p-asta!

Sărut pasional între o avocată și un deținut, la Penitenciarul Poarta Albă!

O poveste de dragoste demnă de platourile de la Hollywood s-a petrecut relativ recent la Penitenciarul de la Poarta Albă, avându-i ca protagoniști pe o avocată din Baroul Tulcea, dar care are frecvent dosare la instanțele constănțene, (al cărui nume nu-l vom da publicității) și un deținut care se află încarcerat la Penitenciarul de Maximă Siguranță de la Poarta Albă. Cel din urmă este unul dintre presupușii autori ai unui jaf armat comis la Constanța, căruia avocata respectivă, care are între 40 și 50 de ani, îi apără interesele în instanță sau la alte organe com-petente. Ideea este că, în urma incidentului care a avut loc la Penitenciarul Poarta Albă, condu-cerea instituției amintite a fost nevoită să schimbe regulile, iar gardienii să acorde o „atenție sporită” vizitelor pe care avocații le fac clienților lor. Dar să vedem despre ce este vorba… Deși abia în aceste zile a ajuns să se vorbească în mediul avocățesc despre incidentul respectiv, facem precizarea că acesta din urmă s-a petrecut acum vreo două luni. Avocata în discuție s-a prezentat la penitenciar, oficial, pentru a discuta probleme legate de dosarul în care se află după gratii clientul său. Nimic nou și neobișnuit până aici… Numai că cei doi au fost surprinși de alte persoane chiar în timp ce apropierea dintre ei denota cu totul alte… legături decât cele strict profesionale. Mai exact, cei doi au fost „deranjați” chiar în timpul unui moment extrem de romantic, respectiv atunci când se sărutau pasional! Pentru că incidentul respectiv nu putea fi trecut cu vederea, el ajungând rapid la urechile șefilor din penitenciar, măsurile nu s-au lăsat așteptate. Trebuie să spunem că șocul respectiv a fost resimțit în toate mediile… Avocații vorbesc pe la colțuri, mulți se amuză, își dau coate și își spun că așa ceva nu au mai auzit, alții sunt de-a dreptul revoltați pentru că, din cauza acestui incident, conducerea penitenciarului a trebuit să ia măsuri drastice în privința vizitelor la deținuți, ceea ce îi afectează pe toți în egală măsură. Așa că, dacă până la acel moment, discuțiile dintre avocați și clienții lor din penitenciar se desfășurau în condiții mai… lejere, acum, ei nu se pot vedea decât printr-un geam și nu pot comunica decât vorbind la un receptor. Asta, pentru a evita apropierile… fizice și alte situații jenante, care, în mod normal, n-ar trebui să se petreacă între pereții închisorilor. Este foarte posibil ca dragostea dintre cei doi să treacă și aceste „bariere”, pentru că, interesându-ne și pe la instanțele judecătorești de… „comportamentul” avocatei respective în ceea ce privește dosarul în care inculpat se află „tânărul amorez” (bărbatul respectiv are 35 de ani), am avut o altă surpriză. Surse neoficiale ne-au declarat că avocata a fost tare nemulțumită atunci când un judecător nu i-a permis să discute cu „clientul” său în sala de judecată, așa cum se procedează la termenele de judecată, ci a cerut o întrevedere… între patru ochi!