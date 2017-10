SARPOL 2015 / Exerciţiu de amploare privind salvarea pe mare

SARPOL 2015 / Exercițiu de amploare privind salvarea pe mare

Astăzi, la Mangalia, a avut loc evaluarea activităților de pregătire și antrenament pentru salvare pe mare, derulate în perioada 4 - 25 mai, SARPOL 2015. Acțiunea a avut loc sub coordonarea viceprim-ministrului Gabriel Oprea.La finalul exercițiului SARPOL 2015, Gabriel Oprea a declarat: „Prin acest exercițiu evaluăm o aplicație care s-a derulat de-a lungul a trei săptămâni și care a vizat verificarea capabilităților de intervenție a autorităților statului român în cazul a două tipuri de situații speciale de urgență – cazurile de poluare marină și cele de salvare a persoanelor aflate în dificultate pe mare, inclusiv în cazurile de migrație ilegală.Scenariul nu a fost ales în mod întâmplător. Așa cum știți, gestionarea fenomenului migraționist pe mare este o problemă de actualitate care preocupă toate statele UE.Contextul geopolitic, ultimele evenimente înregistrate în Marea Mediterană, dar și cazurile cu care am început să ne confruntăm la Marea Neagră, demonstrează faptul că presiunea migraționistă către statele europene este în creștere.În ultimii doi ani, Poliția de Frontieră a salvat peste 500 de migranți aflați în situații de risc. Anul acesta am avut un caz în care 70 de persoane au fost salvate de pe o ambarcațiune, iar cu aceste situații este posibil să ne mai confruntăm.Am coordonat acest exercițiu de la bordul navei amiral a Poliției de Frontieră „Ștefan cel Mare” și i-am avut alături pe șefii de armă, pe colegii din M.A.I., Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Transporturilor și Ministerul Sănătății.Apreciez că exercițiul a fost unul oportun și s-a desfășurat în condiții foarte bune, de altfel ați fost și dumneavoastră prezenți pe nava amiral Ștefan cel Mare”.Pe parcursul exercițiului a fost testată capacitatea de coordonare, intervenție și comunicare între forțele participante, centrele operaționale de comandă, Centrul Național de Conducere Integrată din M.A.I., Centrul Operațional de Comandă al Guvernului care funcționează 24 de ore din 24, și Platforma de coordonare operațională, componentă interministerială cu atribuții operaționale a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență.