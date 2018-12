Sărbători cu ghinion pentru mai mulţi şoferi! S-au ales cu dosare penale

Sărbători cu ghinion pentru mai mulți șoferi! S-au ales cu dosare penale

La data de 26 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 7 Rurală Crucea au depistat un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din localitatea Crișan, județul Constanța, care a condus un autoturism, pe DJ 223, fiind sub influența băuturilor alcoolice.La data de 25 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din localitatea Techirghiol, județul Constanța, care a condus un autoturism, pe strada Nicolae Bălcescu din Techirghiol, fiind sub influența băuturilor alcoolice.La data de 25 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Biroul Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 30 de ani, din localitatea Corbu, județul Constanța, care a condus un autoturism, pe strada Soveja din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice.Bărbații în cauză a fost conduși la spital pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 25 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 9 Rurală Topraisar au depistat un tânăr, în vârstă de 18 ani, din localitatea Credința, județul Constanța, care a condus un autoturism, pe strada Cramei din localitatea Chirnogeni, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 25 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 7 Rurală Crucea au depistat un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din localitatea Băltăgești, județul Constanța, care a condus un autoturism, pe DJ 226 B, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 24 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 1 Rurală Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 27 de ani, din localitatea Cumpăna, județul Constanța, care a condus un autoturism, pe strada Ciocîrliei din Cumpăna, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 24 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 2 au depistat un bărbat, în vârstă de 34 de ani, din localitatea Greci, județul Tulcea, care a condus un autoturism cu numerele de înmatriculare provizorii expirate, pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu din Constanța, având permisul de conducere suspendat.În toate cauzele, polițiștii au întocmit dosare penale.