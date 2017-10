Săptămâna "patimilor" pentru Nicuşor Constantinescu. A fost condamnat la 6 ani de închisoare, urmează alte două sentinţe

3

Răul abisal produs de Spondiliman si Narcomaniac, agenții Satanei Israhatzelene, nu mai poate fi vindecat

Am crezut ca este o gluma când am citit ca o treime din copiii din Rromarlania nu mai merg la școala. Am fost in Tars si constatat incredibilul, crudul adevăr. Teroarea pesedisto-israhatzeleana a produs fenomenul si in județul Kustendge, ținut in care sunt cei mai mulți copii săraci ce nu mai merg la școala. Trebuie ca exista un Dumnezeu! EL ar trebui sa'i mângâie cu nuielușa lui pe CRIMINALII SADICI precum acest Spondiliman si bossii lui, Zsidanii Satanici! Amin!