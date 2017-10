Salvatorii în roşu, plimbaţi mai mult prin service-uri decât în misiuni. Ambulanţele SMURD pică una câte una

Salvatorii în roșu, plimbați mai mult prin service-uri decât în misiuni. Ambulanțele SMURD pică una câte una

Câteva minute sau chiar zeci de secunde pot face câteodată diferența între viață și moarte. Medicii luptă de fiecare dată pentru salvarea victimelor,m dar ce se întâmplă atunci când salvarea persoanelor nu mai ține doar de ei?Din păcate, sistemul de urgență prezintă hibe, la fel ca și alte domenii din România. Însă, spre deosebire de alte părți, aici fiecare greșeală se contorizează în vieți omenești. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” din județul Constanța are în dotare opt ambulanțe SMURD, dar asta se întâmplă doar pe hârtie. În realitate, situația stă cu totul altfel.Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” are în dotare opt ambulanțe SMURD tip B2 și două ambulanțe SMURD C1, una dintre ele fiind pe intervenție, iar cealaltă în rezervă operativă. În momentul de față, din cauza unor probleme tehnice, pe intervenție sunt doar șase ambulanțe SMURD, iar numărul autospecialelor scade simțitor din cauza problemelor deosebite în ceea ce privește starea tehnică a autospecialelor, care cu greu pot fi menținute pe intervenție. „Sunt foarte multe probleme tehnice, foarte multe SMURD-uri intră în service, iar durata de reparații este una mare. Au fost situații în care, la începutul anului am avut chiar și două SMURD-uri tip B pe intervenție, restul fiind defecte și introduse în service-uri. Aceste două autospeciale nici măcar nu erau pe raza municipiului, ci în alte orașe din județul Constanța”, a declarat pentru „Cuget Liber”, lt. col. Daniel Petrov, inspector șef ISU „Dobrogea”.Constanța dispune de al doilea Inspectorat pentru Situații de Urgență din România, ca mărime, după București, iar în acest context o astfel de situație este inacceptabilă. Asta, în condițiile în care Raed Arafat, secretarul de stat în Ministerul Sănătății a fost atenționat despre situația critică de la Constanța. „S-au făcut numeroase demersuri, prin rapoarte lunare atât către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, cât și către departamentul pentru Situații de Urgență, pentru înlocuirea acestor ambulanțe care au un grad ridicat de uzură”, a mai adăugat Daniel Petrov.Stau cu săptămânile în serviceÎn funcție de cazurile pe care le au, ambulanțele SMURD ajung chiar și la 18 intervenții în 24 de ore. Numărul de kilometri pe tur de serviciu variază între 500 și 800 de kilometri, iar la finalul lunii ambulanțele ajung să contorizeze până la 10.000 de kilometri. Plăcuțele de frână trebuie schimbate lunar și, din cauza folosirii intensive și a numărului mic de autospeciale, acestea sunt băgate în service din ce în ce mai des.Nu aceasta ar fi problema cea mai mare, ci faptul că odată ce au intrat în reparații, autospecialele SMURD nu mai pot fi folosite pentru câteva săptămâni. Chiar și pentru probleme minore, precum schimbatul unor plăcuțe de frână, ISU „Dobrogea” așteaptă până la două săptămâni.