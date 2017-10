Salvatori pe stomacul gol. Salvamarii părăsesc plajele după ce primăriile "au uitat" să le achite salariile

Alt sezon estival, aceleași probleme pentru salvamari, care încă așteaptă să primească primii bani, deși ne aflăm aproape de sfârșitul verii. Câțiva salvamari au decis să-și rezilieze contractele și să plece acasă, cu toate că unii au venit de la sute de kilometri depărtare. Spre deosebire de anul trecut, Guvernul nu a mai așteptat până-n ultimul moment pentru a trimite banii, care au fost primiți de administrațiile locale încă din luna februarie a acestui an. Doar că, unele primării „au uitat” să transmită banii societăților de salvamari.Situația din nordul litoralului diferă față de cea din sud. Dacă salvamarii din stațiunea Mamaia și Năvodari și-au primit banii, nu același lucru se poate spune și despre sud. Șeful a peste 100 de salvamari din sudul litoralului a scos bani din propriul buzunar pentru a acoperi salariile, neplătite de administrațiile locale.„Spre deosebire de anii trecuți, acum Guvernul a trimis banii către autoritățile locale care au plaje pe raza lor teritorială, încă din luna februarie. S-au mișcat atât de greoi, au fost nepricepuți sau rău intenționați, încât în luna iunie s-a reușit semnarea contractelor. Nici până în prezent, în anumite zone, nu au fost achitați banii de către primării. Pe toată zona pe care o am, am achitat din banii mei salariile a 110 salvamari. Eu nu înțeleg, acești bani sunt special rezervați salvamarilor și nu pot fi folosiți în altă parte”, a declarat George Lipoveanu, administrator „SC Callatis Club Nautic SRL”Până acum, administrațiile locale din Constanța și Limanu s-au achitat în totalitate de sarcini, iar primarul din Costinești a achitat prima factură către societățile de salvamari. De cealaltă parte, administrațiile locale din Eforie și Mangalia nu au plătit niciun leu către salvamari. Robert Șerban și Cristian Radu, edilii din Eforie și Mangalia, nu au putut fi contactați de Cuget Liber pentru a oferi un punct de vedere.Între timp, după ce că sunt neplătiți, salvamarii sunt și huliți și acuzați că nu-și fac meseria cum trebuie. Turiștii ignoră adeseori avertizările celor care ar trebui să le salveze viața și se aventurează în apă chiar dacă este arborat steagul galben sau roșu.„Eram la Jupiter și mă uitam cum un părinte își lua copilul și-l arunca în mare, pe un colac, să vină înapoi. M-am dus la el și i-am explicat că valul nu-l aduce înapoi, ci-l duce în larg. Dacă el este inconștient e una, dar este vorba de viața copilului. Nu mi-a venit să cred când am văzut că turiștii sunt deranjați că salvamarii fluieră la ei, să-i avertizeze”, a mai adăugat George Lipoveanu.