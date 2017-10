Salvamarii vor să plece acasă când e arborat steagul roşu pe plajă. "Turiştii care intră în apă să plătească amenzi uriaşe"

1

Ce vor salvamarii

Ce tot fac atatea valuri salvamarii astia !De la aparitia vietii pe pamant au murit ,mor si vor muri oamenii.Au murit in Mures,in Siret etc.Au murit mii de oameni in accidente aviatice si nu a inchis nimeni aeroporturile.Care nu se pazeste nu are decat sa moara.Ce ne tot ameninta astia ca inchd plajele ,ca pleaca acasa s.a m.d.Sa-si faca treaba pentru care sunt platiti ,nu sa stea cu ochi dupa pitipoance si sa joace carti.Ce ne tot ameninta cine sunt astia ?Ei vor sa ia leafa si in apa sa stea numai ei.