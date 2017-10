SALARIILE MILITARILOR VOR CREŞTE DIN NOU. MAJORĂRILE, CUPRINSE ÎNTRE 200 ŞI 1.200 LEI, SE VOR ÎNCASA ÎNCEPÂND CU LUNA AUGUST

2

Salarii in MAN

Cand faceam stagiul militar intre ani 1976-1977 un plutonier adjutant avea salariu 3500 lei eu in civilie aveam ,1200 lei in afara de salariu aveau si alte facilitati mancau la popota cu preturi derizorii li se dadeau haine gratuit plus norme de hrana lunare azi li s au mai taiat din gratuitati dar si asa au salarii destul de mari mai mici ca la MAI dar destul de consistente stiu ca eu iesind la pensie in armata am fost sergent am avut si trei concentrari cu scoatere din program cate ,3 saptamani acum am gradul de caporal NEA ILIESCU ne a degradat pe toti sergentii ce au facut armata inainte de 1989 ca de parca e ar fi inaintat el in grad si acum tot el ne a degradat sant membru in partidul sau din anul ,1993 dar nici chiar asa eu ma simt umilit de aceasta situatie cu toate in caz dr necesitate eu sant pensionarsi nu voi participa efectiv la o posibila incorporare intrucat am predat livretul de vre o 10 ani deci in consecinta asa partid asa tara RUSINICA