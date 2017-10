Salarii mărite pentru agenţii şi ofiţerii din penitenciare. "Guvernul ne-a omis intenţionat"

Salarii mărite pentru agenții și ofițerii din penitenciare. "Guvernul ne-a omis intenționat"

Agenții și ofițerii din penitenciare ar urma să primească o majorare salarială de 10% aplicată la salariul brut, începând cu 1 octombrie 2017, asta după ce au fost omiși de Guvern în primă fază. Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor anunță că proiectul ar urma să intre în această săptămână în atenția Guvernului, după discuții purtate cu ministrul Justiției, Tudorel Toader. Lucrătorii din penitenciare reprezentau singura categorie profesionalădin sistemul de ordine publică ce nu beneficiau de măriri salariale.Conducerea Guvernului pare să se joace de-a alba neagra cu măririle salariale, cel puțin în ceea ce privește lucrătorii din penitenciare. După ce au fost chemați la negocieri, reprezentanții Federației Sindicatelor din Adminstrația Națională a Penitenciarelor au avut neplăcuta surpriză să constate că toate cererile lor au fost șterse de pe listă de prim-ministrul României, Mihai Tudose, în ciuda sfaturile oferite de ministrul Justiției, Tudorel Toader, care nu a fost de acord cu această măsură. După ce a realizat că a făcut o mare greșeală, iar protestele au continuat, Mihai Tudose a revenit asupra deciziei și va acorda o mărire salarială de 10%.„Prin prezentul act normativ este propusă completarea art. II din Legea nr. 152-2017, în scopul instituirii unor reglementări privind eliminarea discrepanțelor salariale și în ceea ce privește stabilirea salariilor lunare ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care nu au beneficiat de aplicarea majorărilor prevăzute de legea menționată. În concret, se propune majorarea cu 10% a cuantumului brut al salariilor de funcție ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare”, se arată în nota de fundamentare a proiectului, semnată de prim-ministrul Mihai Tudose.Prin Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016, a fost majorat cu 10% cuantumul brut al salariilor de funție ale polițiștilor din MAI și cu 15% cuantumul brut al salariilor de bază ale personalului civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, inclusiv a personalului civil din sistemul administrației penitenciare. Astfel, singura categorie profesională din sistemul de ordine publică și siguranță națională care nu a beneficiat de această majorare sunt funcționarii publici cu statut special din penitenciare.„Guvernul ne-a omis intenționat, după care și-au dat seama că trebuie să fim și noi pe lista majorărilor. Noi începusem acțiuni de protest pe tema condițiilor de lucru, a lipsei de personal, ș.a.m.d. Între timp, noi am participat la consultările pentru măririle salariale și urma să fim pe aceeași listă, alături de polițiști. Totul a fost bine, până când proiectul a ajuns la Guvern și pe noi ne-a tăiat de pe listă. Am continuat cu acțiunile de protest, iar prim-ministrul Tudose s-a răzgândit și ne-a acordat măririle salariale”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Sorin Dumitrașcu, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor.Concret, în urma măririlor anunțate, un lucrător al Administrației Naționale a Penitenciarelor ar urma primească în plus la salariu aproximativ 300 de lei, ceea ce înseamnă un efort financiar de la bugetul statului de peste 3 milioane și jumătate de lei. În total, Administrația Națională a Penitenciarelor va beneficia de la bugetul de stat de 7.500.000 lei pentru cheltuieli de personal, bunuri și servicii și transferuri către unități ale administrației publice și asistență socială.