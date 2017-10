Salariaţii civili din MApN vor cel puţin drepturi egale cu militarii

3

SALARIATUL CIVIL

sunt salariat civil [pcc] nu vreau sa supar pe nimeni din sistemul militar ,dar vreu sa explic ce fac eu la locul de munca .Am 24 de ani vechime cand am fost angazat tocmai terminasem liceul cu diploma de BAC am participat impreuna cu cativa colegi in teatrele de operatii din IRAK si AFGANISTAN ca specialisti in repararea tehnicii militare misiuni pe care leam executat cu profesionalism dret pentru care am fost recompesati cu diplome de apreciere din partea MAPN subsemnatul chiar si de presedintele tari noastre in functie in perioada respectiva .domnule coleg subofiter ,stiti foarte bine ca si PCC-ul civil are aceleasi obligatii ca si dv. legat de participarea la misiuni ,alarmarea unitatii,ba chiar pusi in pozitii cheie la alarma din lipsa de personal militar ,sunt cooptat intro echipa care si dupa ce ajung acasa sunt oricand chemat la unitate in cazul in care tehnica militara care deplasanduse pe drumurile publice ar avea defectiuni eu intervin la orice ora din zii sau noapte ,iar in aceasta echipa suntem 4 civili si doar un subofiter sau caporal doar ca sofer [SMG 79] participam la trageri cu tunul cu tabul si cu pm-ul,chiar daca noi nu beneficiem de conditii deosebite de munca si tot noi trebuie sa muncim pana la 65 ani spre deosebire de cadrele militare la 55ani ca sa nu mai spun ca salariul este mic la fel ca si la sgp si subofiterii cei mici in grad cine lucreaza in sistem cunoaste bine acest lucru .am uitat sa mai adaug ca in armate lucreza ca civili si tehnicieni, ingineri si contabili care nu au fost angajati doar pe ochi frumosi ba chiar am sustinut examen scris dar si proba practica