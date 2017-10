S-a spânzurat la sediul fostului loc de muncă, dorindu-şi ca cei care l-au dat afară să-l aibă pe conştiinţă

Copleșit de datorii

S-a spânzurat la sediul fostului loc de muncă, dorindu-și ca cei care l-au dat afară să-l aibă pe conștiință

Un fost angajat la SNIF Constanța a fost găsit, ieri dimineață, în jurul orei 11,00, de un coleg de muncă spânzurat în camera unde locuia. Ion Ghelban, de 45 de ani, fusese dat afară din serviciu, însă bărbatul era tolerat să locuiască în continuare într-o cămăruță de la sediul SNIF, până ce instanța de judecată ar fi dat o soluție finală în procesul pe care fostul angajat îl intentase instituției. Ion Ghelban nu a mai putut suporta greutățile vieții și a decis să-și pună capăt zilelor, astfel că s-a spânzurat în camera unde locuia. Înainte de a-și lua viața, el a lăsat un bilet de adio în care a menționat că este supărat pe trei dintre foștii săi colegi, dar și că avea datorii la bănci, pe care nu le mai putea onora. „Eu, Ghelban Ion, curgându-mi lacrimi din ochi, îmi pare rău de ce am făcut, dar nu am mai putut suporta din mai multe motive necurate. Din cauza domnului jurist Mustacă Mihai, Oraveț Constantin și Sandu Tudor cu care lucram împreună la SNIF Dobrogea, eu fiind conducător auto și paznic. Ultima dată aceste persoane nu au ținut cont de contractul colectiv de muncă și au recurs la acte false. Am bancă de plătit, nu am cu ce să plătesc, soția mea este decedată, trei copii pe drumuri. Am făcut contestație la Tribunal dar din cauza scrisului, probabil, mi s-a greșit numele la prima contestație, am făcut-o și pe a doua, dar în zadar, acești cretini care o să mă aibă pe conștiință mi-au dat decizia cu desfacere a contractului de muncă târziu ca să nu mă pot încadra în cele 30 de zile. Am împrumutat și pe cineva cu o sută de milioane de lei. Toate actele sunt în dulapul de la masa care este televizorul. Ar fi multe de spus dar nu mai pot suporta. Aș dori să nu fiu dus la comună, dacă se poate, la crematoriu să fiu ars. Copiii nu au bani. Repet că acești indivizi care iau bani nemunciți să mă aibă pe conștiință toată viața. Adio viață! Cu regret!”, spunea Ion Ghelban în scrisoarea de adio. Întâmplător sau nu, cel care l-a găsit cu ștreangul de gât este chiar unul dintre cei blestemați de sinucigaș. Sandu Tudor spune că, în jurul orei 11,00, s-a dus la Ion Ghelban în cameră și a încremenit de spaimă când a dat cu ochii de fostul său coleg care atârna în ștreang. Bărbatul a anunțat imediat polițiștii care au venit la fața locului. „A lucrat la noi, dar i se desfăcuse contractul de muncă. Locuia totuși aici pentru că era din Fântânele. Știu că avea datorii la bănci, după ce luase bani ca să împrumute pe cineva care avea nevoie. Cât a fost angajat la noi, vreo patru ore muncea, pe urmă era beat”, spune Sandu Tudor. Și ceilalți colegi recunosc că bărbatul mai bea din când în când, însă spun că-și făcea meseria la locul de muncă. „Era supărat că rămăsese pe drumuri și avea datorii la bancă. Avea o rată de două milioane de lei în fiecare lună, pe care nu a mai putut să o plătească și i s-a pus sechestru pe casa de la Fântânele. Eu l-am văzut ultimul, pentru că eram de pază. Înainte de culcare mi-a spus că astăzi (n.r. miercuri) o să se ducă să ia niște bani și o să plece definitiv la Fântânele. Am rămas șocat când am auzit că l-au găsit spânzurat”, spune Emil Măciucă. Cadavrul lui Ion Ghelban a fost transportat la morga Cimitirului Central Constanța pentru efectuarea necropsiei. Din câte se pare, ultima dorință a bărbatului nu va putea fi îndeplinită, el urmând să fie înmormântat în cimitirul din localitatea Fântânele.