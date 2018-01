S-a sinucis cu antigel, la câteva luni de la naştere. "Depresia a condus la un astfel de gest"

S-a sinucis cu antigel, la câteva luni de la naștere. "Depresia a condus la un astfel de gest"

O femeie, cazată într-un hotel din Constanța, a recurs la un gest șocant pentru familie și prieteni, punându-și capăt zilelor după ce a băut lichid antigel.Cristina Iofcea, în vârstă de 51 de ani, născuse recent și era căsătorită de puțin timp. Ea a lăsat în urmă un bebeluș, în vârstă de doar cinci luni.Cristina a fost dată dispărută, de soțul ei, la data de 29 ianuarie. Ea și-a rugat cumnata, medic de familie, să-i împrumute pentru câteva ore autoturismul marca Fiat Doblo și astfel a ajuns la Constanța. Între timp, Daniela, prietena cea mai bună a femeii, a postat pe internet un anunț în care a cerut ajutorul oamenilor pentru a putea afla orice informație cu privire la dispariție.În aceeași zi în care a dispărut, Daniela și soțul Cristinei au sesizat polițiștii în încercarea de a o găsi cât mai repede, doar că s-au lovit de „zidul” procedurilor, primind un răspuns sec: „reveniți peste 48 de ore”. Fără a sta pe gânduri, apropiații femeii au încercat să-i localizeze telefonul și așa au ajuns la Constanța. Timp de mai multe ore, aceștia au căutat-o pe plaja Modern și prin împrejurimi, fără să știe că femeia se află în camera de hotel, unde obișnuia să se cazeze când venea la malul mării.„Nu avea probleme de sănătate. Era supărată din anumite motive, însă nu era ceva ieșit din comun sau ceva foarte grav. Din punctul ei de vedere a fost grav, dovadă a gestului. S-au adunat mai mult probleme mici, iar pe fondul unei nașteri recente… Polițiștii din Capitală nu au vrut să ne ajute, au spus să revenim după 48 de ore, pentru că, până în acest termen, nu se ia în considerare nicio plângere. Am făcut tot ceea ce a fost posibil să o localizez, cu ajutorul telefonului și, în câteva ore, am găsit-o, dar a fost prea târziu. Nu murise cu foarte mult timp înainte să ajungem noi, cu siguranță putea fi găsită în timp util de polițiști. Sper că se va schimba ceva cu această ocazie”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Daniela Radu, prietena cea mai bună a Cristinei.Fratele Cristinei a fost cel care a intrat în camera de hotel și și-a găsit sora fără suflare. Crezând că mai poate fi salvată, acesta a sunat imediat la 112, iar un echipaj medical al Serviciului de Ambulanță Județean Constanța a sosit la unitatea de cazare. Doar că, medicii nu au mai putut face altceva în afară de a constata decesul. Trupul neînsuflețit a fost ridicat de legiști în vederea efectuării necropsiei.Aproape orice dubiu a fost spulberat în privința cauzelor care au dus la decesul femeii, în camera de hotel fiind găsită o sticlă cu lichid roz (antigel). Prietena cea mai bună a femeii vrea să atragă atenția cu această ocazie asupra pericolului constituit de persoanele care trec prin depresie.„Pentru ea nu mai putem face nimic, dar putem să tragem un semnal de alarmă, că persoanele dragi din jurul nostru pot suferi fără ca noi să știm. Din păcate, depresia a condus la un astfel de gest. Nu avea un comportament ciudat și în afara faptului că era supărată din diverse motive, asemenea oricărui om, nu am bănuit nimic”, a mai adăugat Daniela.