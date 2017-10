„S-a schimbat legea, nu avem ce face“. De ce se înghesuie constănţenii la Paşapoarte

„S-a schimbat legea, nu avem ce face“. De ce se înghesuie constănțenii la Pașapoarte

La Serviciul de Eliberare a Pașapoartelor Constanța este cea mai aglomerată perioadă din an. În medie, peste o sută de oameni - constănțeni și nu numai! - trec pragul instituției zilnic pentru obținerea actului de călătorie. Cei care se grăbesc pot pleca cu un pașaport în… două ore!Sezonul estival este perioada cea mai solicitantă pentru angajații Serviciului pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Constanța, după cum ne-a precizat Ion Văcaru, șeful serviciului.„Începând din 15 iunie, când intră copiii în vacanță, până în jur de 10 septembrie, este cea mai încărcată perioadă a anului. Luni, marți și miercuri primim până la 350 de solicitări, iar joi și vineri numărul scade la aproximativ 200 de solicitări. Sunt numeroase pentru că, așa cum este românul, așteaptă până pe ultima sută de metri pentru obținerea pașaportului în vederea plecării în concedii.În prezent, mulți dintre cei care ni se adresează solicită pașapoarte pentru copii. Căci, dacă minorii cu vârste peste 14 ani pot călători în statele europene cu actul de identitate, cei cu vârsta sub 14 ani trebuie să aibă pașaport individual.De asemenea, în lunile iulie și august se întorc în țară și cetățenii români aflați în străinătate și profită pentru reînnoirea documentului”, a afirmat șeful serviciului.E drept, românii stabiliți în străinătate au posibilitatea să obțină pașapoartele de la orice consulat sau ambasadă, dar preferă să se adreseze serviciilor din țară. Principalul motiv este cel financiar: peste hotare, costul reînnoirii pașaportului se ridică la aproximativ 100 de euro, în țară este între 222 și 292 de lei, în funcție de tipul documentului. De asemenea, dacă în țară pașaportul electronic poate fi obținut în aproximativ 14 zile lucrătoare, peste hotare durează în jur de 90 de zile.Inclusiv turiștii pot cere pașapoarteLegislația în acest domeniu a fost modificată în ultima perioadă, pentru a veni în sprijinul solicitanților. Astfel, cei care doresc un pa-șaport nou sau reînnoirea actului se pot adresa oricărui serviciu, indiferent de localitatea de domiciliu. Așa se face că la Serviciul de Eliberări Pașapoarte Constanța se pot adresa și turiștii care, pe ultima sută de metri, vor să-și continue vacanța peste hotare.„Pot să depună actele la Baia Mare și să le ridice la Constanța, sau să le depună la Constanța și să le ridice, de exemplu, la Cluj. Tot ce trebuie să facă solicitanții este ca în momentul în care depun cererea să menționeze pe formular județul unde vor să ridice actele”, a subliniat Ion Văcaru.Serviciul de curierat, un succesTot în sprijinul solicitanților, de două luni, s-a introdus serviciul de curierat, care se ocupă de livrarea pașapoartelor electronice la do-miciliu.„Au apelat la această posibilitate solicitanții din județ, din Cernavodă, Ostrov, Medgidia, Mangalia etc, în cazul cărora numai drumul până la serviciul din municipiul Constanța și înapoi costă mai mult decât cei 8,68 de lei pe care trebuie să-i achite firmei de curierat. Angajații firmei de curierat îi contactează pe solicitanți telefonic sau prin SMS, fac trei încercări, iar abia ulterior, dacă nu dau de ei, returnează pașaportul la serviciu. De la demararea programului am avut doar două cazuri în care solicitanții nu au fost găsiți, iar pașapoartele au fost returnate la sediul serviciului”, a adăugat șeful instituției, Ion Văcaru.Pentru cei care se prezintă la Serviciul de Eliberare Pașapoarte pe ultima sută de metri, există posibilitatea obținerii unui pașaport temporar, care se eliberează… în două ore! Un astfel de pașaport are valabilitate un an de zile, în vreme ce un pașaport electronic, care se obține în aproximativ 14 zile lucrătoare, are valabilitate de trei ani (pentru copiii cu vârste mai mici de 12 ani) și respectiv cinci ani (cei cu vârste peste 12 ani și adulții).Atenție! Ce trebuie să știți dacă plecați în vacanță„De aproximativ trei luni, autoritățile din Turcia, asemenea celor din Emiratele Arabe Unite nu-i mai primesc în țară pe cei ale căror pașapoarte au mai puțin de șase luni până la expirare”, a atras atenția Ion Văcaru. De aceea, înainte de a pleca în vacanță este bine să verificați legislația statului destinatar și să mergeți la Serviciul de Pașapoarte pentru reînnoirea documentului de călătorie, astfel încât să nu întâmpinați dificultăți în vacanță.