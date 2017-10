S-a rugat de propriul ucigaş să nu demisioneze

Noi amănunte în crima de la „Cafe Cafe“

S-a rugat de propriul ucigaș să nu demisioneze

Disperare pentru soția paznicului de 71 de ani de la restaurantul „Cafe Cafe“, care a fost omorât în bătaie de tâlhari în luna mai a acestui an. Zamfira Lixăndroiu, bolnavă de ciroză hepatică, având o pensie de doar 600 de lei, a fost nevoită să se împrumute de sute de milioane de lei vechi pentru a putea să îi facă o înmormânare cum se cuvine soțului ei, cât și celelalte rânduieli creștinești. Își vrea pixul înapoi Printre persoanele audiate ieri de judecători s-a aflat și patronul de la „Cafe Cafe“, Cătălin Nedelcu. El a spus că s-a constituit parte civilă cu contravaloarea unui pix cu valoare foarte mare, pe care-l avea în geanta care a fost furată. „Primisem acest pix cadou la absolvirea facultății, iar despre existența lui nu știa decât soția mea. Din câte am văzut pe internet, valoarea lui este în jur de 1.400 - 1.600 de euro”, a spus Nedelcu judecătorilor. De asemenea, el a mai declarat că firma sa a mai fost prejudiciată cu 2.000 de lei, bani aflați în seiful sustras. Nedelcu a spus că Marin Lixăndroiu nu era paznic, ci „om de încredere” (?!). Patronul a mai completat că Lixăndroiu ar fi avut la dispoziție un buton de panică și că restaurantul ar fi avut sistem de alarmă, lucru contrazis, ulterior, de soția victimei. În ceea ce-l privește pe inculpatul Cezar Virgil Stăncescu, Cătălin Nedelcu a declarat că nu ar fi avut vreo discuție cu fostul lui angajat, în ideea de a-l concedia. „Vineri seară (n.r. - 29 mai, cu două zile înainte de jaf), a cerut să plece mai devreme, pentru că voia să meargă la o petrecere, iar administratorul nu i-a permis învoirea, moment în care el s-a îmbrăcat și a plecat”, a spus Nedelcu. Culmea e că, potrivit Zamfirei Lixăndroiu, chiar soțul ei i-ar fi spus, în acea seară, celui ce urma să-l omoare: „Nu pleca, băiete, că ai un loc de muncă!” Amintim că patru persoane sunt judecate în jaful comis, la finele lunii mai, la restaurantul „Cafe Cafe“, din Constanța, în urma căruia paznicul Marin Lixăndroiu, de 72 de ani, a fost ucis. „Viața soțului meu nu a contat!“ La ieșirea din sala de judecată, Zamfira Lixăndroiu nu a mai putut să-și stăpâ-nească lacrimile și revolta, ea începând să vocifereze: „Abia dacă a fost în stare (n.r. - patronul Cătălin Nedelcu) să îi dea salariul pe ultimele luni, iar acum vine și spune că are pretenție la un… pix? Viața soțului meu nu a contat! Niciun ajutor nu am primit de la el! Eu am o pensie de șase milioane de lei, nici bani de o colivă nu am!”. Fe-meia abia a fost calmată de avocat și rudele care o însoțeau.