S-a răsturnat cu maşina după şicane în trafic. Şoferul provocator a fugit!

S-a răsturnat cu mașina după șicane în trafic. Șoferul provocator a fugit!

Teribiliștii fac ravagii pe șosele și pot scăpa nepedepsiți. Este cazul unui șofer care a tras o sperietură soră cu moartea, răsturnându-se cu mașina pe care o conducea, după ce a fost șicanat în trafic de către un șofer nervos care nu putea „zbura“ pe asfalt.După ce a fost depășit, Ionuț I. a văzut că autoturismul din fața sa pune frână în repetate rânduri și, încercând să evite impactul față-spate, a tras de volan, moment în care s-a răsturnat la intrare în Eforie.Cel care a provocat accidentul a călcat accelerația și s-a făcut nevăzut. Deși a fost identificat, însă nu și depistat, șoferul ar putea rămâne cu permisul în continuare, întrucât șicanarea în trafic nu este reglementată prin lege.Ionuț I., care conducea un auto-turism Skoda Octavia, povestește faptul că șoferul din cauza căruia s-a răsturnat cu mașina făcea slalom printre mașini, la bordul unui autoturism marca Volkswagen Golf, circulând cu viteză chiar și în localitate. La un moment dat, nervos că nu poate depăși din cauza traficului, șoferul a început să-l șicaneze. S-a pus cu auto-turismul în fața lui și apoi a început să apese frâna în repetate rânduri. Pentru a evita impactul, Ionuț a tras de volan și s-a răsturnat cu mașina chiar pe DN39.„Conduceam pe DN39, mergeam spre Mangalia, iar după ce am intrat în Eforie, am observat că un șofer făcea slalom printre mașini. Se grăbea foarte tare, din moment ce toți circulam regulamentar pe por-țiunea dintre Agigea și Eforie, iar el depășea tot ce prindea. Probabil enervat că nu mă poate depăși, decât după câteva secunde, acesta a trecut de mine și s-a oprit în dreptul mașinii, apăsând frâna de mai multe ori. La un moment dat, a frânat ex-trem de tare, iar pentru a evita impactul, am tras de volan și m-am răsturnat cu autoturismul. Cel care m-a șicanat nici nu a mai frânat și și-a văzut de drum. Mașina este daună totală, dar bine că am scăpat cu viață”, a declarat Ionuț I.Șoferul teribilist și-a văzut de drum după ce Ionuț s-a răs-turnat cu mașina, însă, din fericire, martorii au depus declarații la Poliție și au ajutat la identificarea conducătorului auto iresponsabil. Acum, poli-țiștii îl caută pe bărbatul care a provocat accidentul. Norocul a făcut ca Ionuț să-și lase acasă fiica de doar nouă ani, care ar fi trebuit să-l însoțească. După ce s-a răsturnat cu autoturismul, Ionuț a suferit câteva trauma-tisme la nivelul capului și mâinilor, însă se află în afara oricărui pericol.„Șicanarea în trafic nu este reglementată și se pare că regula încălcată în acest caz, frânarea bruscă, nu atrage suspendarea permisului. Nu se consideră părăsirea locului accidentului pentru că nu este persoană vătămată corporal, care să ateste printr-un certificat medico-legal. Strict din punctul de vedere al șicanării, el poate scăpa doar cu o amendă și poate pleca cu permisul în buzunar”, au precizat oamenii legii.Cei care au văzut ceea ce s-a întâmplat au refuzat să ajute victima cu declarații la Poliție, din… como-ditate. Norocul bărbatului a fost că o doamnă, martoră la tot ceea ce s-a întâmplat, a sunat la 112 înainte de impact pentru a sesiza autoritățile cu privire la pericolul pe care-l repre-zintă acel șofer în trafic. Martora a fost de acord să-l sprijine pe Ionuț pentru ca nedreptatea comisă să fie reparată. „Am avut noroc, dacă pot să spun așa, că a acceptat o doamnă care a văzut întreaga scenă să depună declarație, pentru că altfel nu aveam martori. Toți cei care au văzut ceea ce s-a întâmplat au refuzat să fie martori, pe motiv că nu vor să vină să dea cu subsemnatul”, a mai spus Ionuț I.