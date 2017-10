S-a aventurat, beat, cu barca, pe marea agitată

În după-amiaza zilei de luni, 27 august a.c., o navă a Poliției de Frontieră a intervenit pentru salvarea unei persoane care s-a aventurat, la bordul unei bărci, în largul Mării Negre. Informația a venit, în jurul orei 16, de la un turist din stațiunea Venus, care a observat ambarcațiunea ce se afla în derivă în larg. Polițiștii de frontieră au intervenit de urgență în vederea salvării persoanei care se afla la bordul bărcii și s-a reușit, în scurt timp, acest lucru. Numai că, din cauza condițiilor hidrometeorologice nefavorabile, respectiv furtună de gradul trei, barca nu a mai putut fi recuperată pe moment. Din fericire, bărbatul a fost adus în siguranță la mal, iar medicii i-au acordat primul ajutor. Potrivit polițiștilor de frontieră constănțeni, bărbatul se numește Mihai Dumitrescu, are 50 de ani, este din București, dar lucrează, pe timpul verii, ca paznic la Cap Aurora. Din câte se pare, bărbatul, aflat sub influența băuturilor alcoolice, a plecat cu barca în larg și nu a reușit să mai găsească drumul spre mal. După ce a fost consultat de medici, Dumitrescu a refuzat internarea în spital. Ieri dimineață, polițiștii de frontieră au reușit recuperarea din larg și a bărcii cu care s-a rătăcit bărbatul. Ea a fost identificată, după numărul de înmatriculare, și a fost predată proprietarului.În după-amiaza zilei de luni, 27 august a.c., o navă a Poliției de Frontieră a intervenit pentru salvarea unei persoane care s-a aventurat, la bordul unei bărci, în largul Mării Negre. Informația a venit, în jurul orei 16, de la un turist din stațiunea Venus, care a observat ambarcațiunea ce se afla în derivă în larg. Polițiștii de frontieră au intervenit de urgență în vederea salvării persoanei care se afla la bordul bărcii și s-a reușit, în scurt timp, acest lucru. Numai că, din cauza condițiilor hidrometeorologice nefavorabile, respectiv furtună de gradul trei, barca nu a mai putut fi recuperată pe moment. Din fericire, bărbatul a fost adus în siguranță la mal, iar medicii i-au acordat primul ajutor. Potrivit polițiștilor de frontieră constănțeni, bărbatul se numește Mihai Dumitrescu, are 50 de ani, este din București, dar lucrează, pe timpul verii, ca paznic la Cap Aurora. Din câte se pare, bărbatul, aflat sub influența băuturilor alcoolice, a plecat cu barca în larg și nu a reușit să mai găsească drumul spre mal. După ce a fost consultat de medici, Dumitrescu a refuzat internarea în spital. Ieri dimineață, polițiștii de frontieră au reușit recuperarea din larg și a bărcii cu care s-a rătăcit bărbatul. Ea a fost identificată, după numărul de înmatriculare, și a fost predată proprietarului.