Rottweiler împuşcat mortal după ce şi-a muşcat stăpânul

Rottweiler împușcat mortal după ce și-a mușcat stăpânul

Un apel disperat dat, ieri dimineață, la Serviciul unic de urgență 112 anunța că, într-o gospodărie din localitatea constănțeană Dorobanțu, un bărbat a fost mușcat de un rottweiler. Până la sosirea polițiștilor și jandarmilor, la adresa indicată au ajuns polițiștii locali, care au luat decizia de a împușca patrupedul. Polițiștii constănțeni au demarat o anchetă, pentru a stabili cum s-au desfășurat evenimentele, mai ales că voluntarii de la Asociația pentru Protecția Animalelor susțin că nu era necesară împușcarea câinelui.„Incidentul s-a petrecut în curtea unui localnic. Acesta este bolnav de diabet și din cauza afecțiunii are un picior amputat. În această dimineață (n.r. - ieri dimineață), unul dintre cei patru câini pe care îi are familia respectivă și-a scos zgarda pe cap și a început să alerge prin curte. Temându-se ca nepoțelul de doi ani, care era în gospodărie, să nu pățească ceva, proprietarul a vrut să prindă câinele. Cel mai probabil, animalul a fost agresat în vreun fel, căci l-a muș-cat pe bărbat de picior și de mână. Agitația, gălăgia au atras atenția unei vecine, care a sunat la 112. Până la sosirea jandarmilor și polițiștilor, au ajuns cei de la primăria din Nicolae Bălcescu împreună cu polițiștii locali. Aceștia mi-au precizat că au adus și un vânător autorizat, care a împușcat câinele. Nu era necesară această măsură, consider eu, chiar dacă era rottweiler. Dacă ar fi atacat pentru a ucide, sărea la gât sau la cap. Era suficient să fie trase două focuri în aer, iar câinele s-ar fi retras”, a afirmat, pentru „Cuget Liber”, Zeadin Murat, reprezentant al Asociației Protecția Animalelor.La fața locului a ajuns și un echipaj de la ambulanță, care i-a acordat îngrijiri medicale rănitului, acesta refuzând să fie transportat la spital.Cât privește motivele pentru care animalul și-a atacat stăpânul, reprezentantul Protecției Animalelor consideră că de vină sunt și condițiile în care era ținut patrupedul.„Este vorba despre un câine dintr-o rasă agresivă, ce nu era înregistrat la Poliție. În gospodăria respectivă mai sunt un ciobănesc german și doi metiși și niciunul dintre aceștia nu are carnet de sănătate sau vaccinurile făcute. Am găsit niște câini slabi, nehrăniți, ținuți în soare, cu apă de ploaie, legați cu lanțuri. Inclusiv rottweiler-ul care a fost ucis era ținut în soare, având drept cușcă un butoi de tablă, care se încinge îngrozitor în timpul zilei”, a povestit Zeadin Murat.Familia a explicat că are ca sursă de venit o pensie mică, din care abia se poate întreține.Pe de altă parte, având în vedere faptul că animalul nu a fost niciodată vaccinat, Zeadin Murat atrage atenția că există riscul ca proprietarul mușcat să contracteze rabie. De aceea, face un apel către Direcția Sanitar Veterinară, pentru efectuarea de analize asupra cadavrului animalului, iar ceilalți trei câini să fie vaccinați.