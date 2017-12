Romsilva: Amenzi de peste 1,4 milioane de lei şi 3.266 de pomi de Crăciun confiscaţi

Romsilva: Amenzi de peste 1,4 milioane de lei și 3.266 de pomi de Crăciun confiscați

24 Decembrie 2017

Valoarea amenzilor aplicate în urma controalelor derulate în ultima lună de silvicultori și polițiști în păduri, pe drumurile publice, dar și în piețe și oboare a depășit 1,4 milioane de lei, iar numărul brazilor confiscați a fost de 3.266, potrivit datelor furnizate de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, administrator al pădurilor aflate în proprietatea publică a statului."Numărul pomilor de Crăciun tăiați ilegal a scăzut puternic în acest an, în urma sporirii controalelor personalului Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în colaborare cu polițiștii și angajații Gărzii Forestiere și cei ai Gărzii de Mediu. Astfel, în prima lună de la debutul controalelor, au fost confiscați 3.266 de pomi de Crăciun tăiați sau comercializați ilegal, față de 7.656 de pomi de Crăciun confiscați în perioada similară a anului trecut", arată datele Romsilva, potrivit Agerpres.ro.În urma controalelor derulate în ultima lună au fost constatate 102 infracțiuni și au fost aplicate 689 de sancțiuni contravenționale în valoare de 1.435.250 de lei.Potrivit sursei citate, cei mai mulți pomi de Crăciun, 524, au fost confiscați în județul Bihor. În județul Suceava au fost confiscați 464 de pomi de Crăciun, în Arad 337, în Neamț 316 și în Timiș alți 289.Începând cu 15 noiembrie au fost efectuate 9.163 de controale, din care 2.303 pe drumurile publice, 6.785 în fondul forestier și 100 în piețe și oboare. La aceste controale au participat 9.495 de angajați ai Romsilva, 2.976 de polițiști și 55 de angajați ai Gărzii Forestiere și ai Gărzii de Mediu.RNP a anunțat că are posibilitatea de a recolta în acest an 82.800 pomi de Crăciun, din care 69.800 pomi brazi și 13.000 molizi sau alte specii rășinoase. Recoltarea a 33.800 pomi de Crăciun s-a făcut din pădurile de stat, în urma lucrărilor de îngrijire și din plantațiile specializate sub culoare electrice, la care se adaugă o cantitate de 49.000 puieți recoltați din pepinierele proprii.Prețul pomilor de Crăciun a variat între 10 și 20 de lei la specia molid, între 20 și 30 de lei la brad și până la 180 de lei la pomii de Crăciun vânduți în ghivece, care pot fi plantați ulterior.Regia Națională a Pădurilor - Romsilva administrează 3,14 milioane de hectare păduri aflate în proprietatea publică a statului, adică aproximativ 47% din întregul fond forestier național.