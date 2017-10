Romned mută lupta cu Mazăre şi DADL de pe plajă în instanţă

Romned mută lupta cu Mazăre și DADL de pe plajă în instanță

„Se pare că Mazăre este singurul primar care nu mă lasă să funcționez”, a reclamat administratorul Romned, Sorin Greavu, cel mai important operator de plaje de pe litoralul românesc. Celelalte primării au acordat, până la urmă, autorizațiile de construire pentru plajele din Eforie, Costinești, Neptun, singurul care refuză fiind edilul constănțean. Pentru asta, Sorin Greavu a anunțat că va chema din nou în fața instanței Primăria Constanța deoarece autoritatea locală îl împiedică să-și desfășoare, în mod legal, activitatea pe plajele din Constanța și Mamaia. „La un abuz nu pot răspunde decât prin instanță. Ne vom judeca, așa cum am făcut-o și în alte situații. Nu mă lasă să funcționez, mi-au tăiat toate beach-barurile din PUZ. Pe un sector de șase hectare, mi-a lăsat un singur bar, deși în contractul meu de închiriere încheiat cu DADL sunt prevăzute patru. Pe plajă nu am lumină, canalizare, apă curentă, nicio condiție, deși era obligația primăriei să asigure aceste utilități. Din cauza lipsei autorizației de construire, pe plajă nu am putut pune decât șezlonguri. Asta nu înseamnă că eu exploatez acea plajă”, a declarat Greavu. De asemenea, operatorul a sesizat că zilnic sectoarele sale de plajă sunt asaltate de controalele DADL. Tot judecătorii vor media și conflictul născut săptămâna trecută între Romned și Direcția Apelor Dobrogea Litoral, după ce instituția i-a aplicat o amendă de 30.000 de lei operatorului pe motiv că „s-a extins cu activitatea pe o suprafață mai mare decât cea închiriată în urma licitației”. Conducerea societății comerciale a respins acuzațiile și au acționat în instanță DADL. „I-am dat în judecată pentru abuz și pentru stabilirea adevărului. DADL m-a dat afară de pe o plajă pentru care eu am acte, pe care am închi-riat-o legal și pentru care am plătit și plătesc taxe și impozite. Practic, m-au dat afară de pe sectorul meu de plajă pentru a-l închiria altora. Este vorba de peste 6.000 mp, care au fost dați către Caffe del Mar. Eu le-am arătat hărțile lor, semnate și parafate de DADL, ei au venit în schimb cu o schiță de mână”, a declarat Sorin Greavu.