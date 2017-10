Românii, pe locul al cincilea în topul infracţiunilor comise de străini la Londra

Românii, pe locul al cincilea în topul infracțiunilor comise de străini la Londra

Ştire online publicată Joi, 16 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Mai mult de o infracțiune din cinci înregistrate la Londra în primele șase luni ale acestui an este comisă de un cetățean străin, iar românii ocupă locul al cincilea în acest clasament, cu un total de 1.087 de încălcări grave ale legii, relatează The Daily Mail în ediția electronică de marți. Cele mai multe infracțiuni comise la Londra de români - al căror drept de muncă în Regatul Unit este strict restricționat - sunt furturile, în număr de 695. În primele șase luni ale acestui an, în capitala britanică au fost comise 22.793 de infracțiuni pentru care au fost învinovățiți cetățeni străini. În mai mult de 25% dintre cazuri a fost vorba de violență - de la crimă la agresare. Au fost înregistrate aproape 6.000 de infracțiuni privitoare la droguri, 414 infracțiuni sexuale, 522 de jafuri și aproape 1.000 de spargeri. Cele mai multe infracțiuni au fost comise de polonezi, care au fost acuzați în 2.310 cazuri de infracțiuni comise de la începutul lunii ianuarie până la sfârșitul lunii iunie. Ei sunt urmați de jamaicani (1.750), irlandezi (1.390), somalezi (1.105) și români (1.087). Dintre țările foste comuniste, în primele 20 de locuri mai figurează Lituania, ai cărei cetățeni sunt acuzați de 856 de infracțiuni. Pe lista celor 20 de națiuni ai căror cetățeni au comis cele mai multe infracțiuni în capitala britanică figurează șapte țări UE - Polonia, Irlanda, România, Lituania, Franța, Portugalia și Italia. Cetățenii lor, precizează The Daily Mail, pot călători liber în Marea Britanie. Statisticile au luat în calcul numărul persoanelor arestate și puse sub acuzare pentru cele mai grave dintre infracțiuni. Numărul total al acestora, comise în capitala britanică în primul semestru din 2007, este de 106.678. Dintre acestea, 82.459 au fost comise de britanici, iar alte 1.426 de persoane fără naționalitate cunoscută.Mai mult de o infracțiune din cinci înregistrate la Londra în primele șase luni ale acestui an este comisă de un cetățean străin, iar românii ocupă locul al cincilea în acest clasament, cu un total de 1.087 de încălcări grave ale legii, relatează The Daily Mail în ediția electronică de marți. Cele mai multe infracțiuni comise la Londra de români - al căror drept de muncă în Regatul Unit este strict restricționat - sunt furturile, în număr de 695. În primele șase luni ale acestui an, în capitala britanică au fost comise 22.793 de infracțiuni pentru care au fost învinovățiți cetățeni străini. În mai mult de 25% dintre cazuri a fost vorba de violență - de la crimă la agresare. Au fost înregistrate aproape 6.000 de infracțiuni privitoare la droguri, 414 infracțiuni sexuale, 522 de jafuri și aproape 1.000 de spargeri. Cele mai multe infracțiuni au fost comise de polonezi, care au fost acuzați în 2.310 cazuri de infracțiuni comise de la începutul lunii ianuarie până la sfârșitul lunii iunie. Ei sunt urmați de jamaicani (1.750), irlandezi (1.390), somalezi (1.105) și români (1.087). Dintre țările foste comuniste, în primele 20 de locuri mai figurează Lituania, ai cărei cetățeni sunt acuzați de 856 de infracțiuni. Pe lista celor 20 de națiuni ai căror cetățeni au comis cele mai multe infracțiuni în capitala britanică figurează șapte țări UE - Polonia, Irlanda, România, Lituania, Franța, Portugalia și Italia. Cetățenii lor, precizează The Daily Mail, pot călători liber în Marea Britanie. Statisticile au luat în calcul numărul persoanelor arestate și puse sub acuzare pentru cele mai grave dintre infracțiuni. Numărul total al acestora, comise în capitala britanică în primul semestru din 2007, este de 106.678. Dintre acestea, 82.459 au fost comise de britanici, iar alte 1.426 de persoane fără naționalitate cunoscută.