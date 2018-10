"Românii au impresia că lucrurile se rezolvă altfel dacă insişti, numai că la noi nu este cazul"

Comisarul șef Liviu Ionuț Vîrșă, de la Permise Auto:

"Românii au impresia că lucrurile se rezolvă altfel dacă insiști, numai că la noi nu este cazul"

Zi de zi, Serviciul Regim Permise și Înmatriculări Constanța de la Pavilionul Expozițional este asaltat de sute de constănțeni. Fiecare are câte o problemă, și pentru fiecare trebuie rezolvat cât mai rapid. Chiar dacă sistemul de programări on-line a fost implementat de luni bune, se pare că oamenii vin de multe ori la ghișeu fără a ține cont de așa ceva și pe deasupra, mai vor să și plece în câteva minute de acolo. Îi vezi mereu cum stau la cozi, cum își freamătă frenetic mâinile, dau semne de agitație, sunt nervoși și asta în condițiile în care, cu un simplu click, se puteau programa din timp și în acest fel evitau aglomerația și statul inutil la cozi.„Am avut destul de multe solicitări din partea cetățenilor, să primim documente și fără programare, iar acum avem o problemă, în sensul că sunt momente în care, neavând numai programarea on-line, nu putem gestiona fluctuația de persoane. Spre exemplu, ne putem aștepta ca într-o dimineață să vină aici o sută de oameni și atunci se aglomerează foarte tare. Având în vedere faptul că nu anunți instituția că vii, eu nu pot să asigur un om care nu are programare on-line că nu va aștepta zece minute, o oră, două sau trei. Tocmai de aceea, continuăm să le recomandăm cetățenilor să acceseze acest tip de programare on-line, pentru că pe toate palierele avem programări de pe o zi pe alta și numai în cazuri excepționale să mai vină fără programare”, a declarat pentru „Cuget Liber”, comisarul șef Liviu Ionuț Vîrșă, șeful Serviciului Regim Permise și Înmatriculări Constanța.Acesta a precizat că întâmpină greutăți și cu acei candidați care pleacă să lucreze în străinătate și care au impresia că ei au alte drepturi față de cei care stau în țară. Ei se prezintă deseori la ghișee și insistă să fie programați mai devreme. În cazul acestor indivizi, a explicat comisarul șef Vîrșă, legislația europeană le impune acestora să susțină examen acolo unde trăiesc și muncesc, pentru că ei acolo au reședința. Sunt situații în care aceștia vin să le spună lucrătorilor de la Permise că au venit în țară numai pentru două săptămâni și vor să obțină și permisul auto în acest interval.„Și studenții din Uniunea Europeană pot da examenul tot acolo. Ei nu mai locuiesc în România, iar legăturile lor sunt mai strânse cu celelalte țări europene. Degeaba vin la noi și se supără că nu îi primim la examen, dar dacă stai mai mult de 185 de zile într-un alt stat, tu ai reședința acolo. Ei au pretenția să îi ajutăm rapid, deși suntem pe lângă directivă. Totuși, românii au impresia că lucrurile se rezolvă altfel dacă insiști, numai că la noi nu este cazul, nu este normal. Vin copii cu părinții de mână să-i ajute, chiar dacă solicitările se fac în nume propriu. Ei cred că dacă te duci într-o audiență, li se rezolvă problemele, dar dacă nu este prevăzut de lege, nu se rezolvă nimic”, a completat Vîrșă.Programările se fac la o lună și jumătateÎn ceea ce privește programările la examinările teoretice sau practice, acestea au început să se facă, în prezent, la aproximativ o lună și jumătate, ceea ce este, cu siguranță, un termen rezonabil. Cu toate acestea, a precizat comisarul, ei speră să mai reducă acest interval. Referitor la taxele pe care candidații le plăteau în trecut, acestea au dispărut încă de anul trecut, în același timp cu eliminarea taxei de timbru, care a adus cu sine și o creștere însemnată a numărului de înmatriculări, o creștere a parcului auto, care presupune permanent și niște tranzacții de efectuat.„Vă dați seama că atunci când ai un parc auto de 230.000 de autoturisme în județul Constanța, asta înseamnă că avem un autoturism la două persoane. Acest parc auto destul de mare pentru numărul de locuitori presupune și foarte multe operațiuni de efectuat, pentru că aceste mașini se vând permanent. Am făcut mari eforturi atunci când s-a eliminat taxa și au început să vină foarte multe mașini de afară, pe care oamenii au început să și le înmatriculeze, cei cu numere de Bulgaria, dar și cei care le cumpăraseră de foarte mult timp din România, înmatriculate, dar fiind taxa de timbru foarte mare, erau vândute de câteva ori. Problema era că niciunul dintre proprietarii noi nu-și făcuseră curaj să plătească acea taxă de primă înmatriculare și efectiv a explodat volumul de cereri pe înmatriculări. Tot atunci s-a eliminat și taxa de examinare și asta a presupus creșterea parcului auto. Devenind foarte accesibilă proprietatea asupra unui vehicul, mulți și-au dorit permise de conducere și de aceea am ajuns ca, în luna februarie a acestui an, să programăm candidații la 100 de zile. La acest moment, însă, stăm foarte bine. Singura problemă pe care ne-am dori s-o reglăm este modul de lucru cu publicul, pentru că am optat pentru programarea on-line”, a completat comisarul.