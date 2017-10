România și Spania propun înființarea Curții Internaționale împotriva Terorismului

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

În ultimii cinci ani, organizațiile teroriste au dus la capăt 23.000 de atentate care s-au soldat cu moartea a 80.000 de oameni, pe tot globul. Din acest motiv, România și Spania au lansat ideea unei Curții Internaționale împotriva Terorismului. Dacă inițiativa va prinde contur, 15 magistrați ar urma să-i judece pe cei care comit atacuri teroriste. În plus, ar încerca să rezolve și problema de comunicare dintre statele care nu colaborează în acest domeniu.„Doar în primele trei luni, din ianuarie până în martie, 256 de acte distincte de terorism au avut loc în lume. Este incredibil. Fiecare act a avut sute sau chiar poate mii de victime. Terorismul internațional este o problemă mult mai mare decât ceea ce vedem în mass-media, în special aici, în Europa”, a declarat Kirsten Meersschaert, director de programe al Coaliției pentru Curtea Penală Internațională, potrivit Digi24.ro.Înființarea unei Curții Internaționale împotriva terorismului este absolut necesară, spun diplomații care au inițiat acest proiect. De la începutul acestui an, au fost înregistrate în medie trei atentate pe zi. Ambasadorul Bogdan Aurescu, inițiatorul proiectului, susține că legislația internațională are mari lipsuri în a combate terorismul și a-i aduce în fața justiției pe cei responsabili.„În zilele noastre, nu există niciun mecanism care să reglementeze o situație în care un stat nu răspunde, de exemplu, la cererile de cooperare internațională în domeniul penal. O altă situație este atunci când un act terorist are loc pe teritoriul unui stat ale cărui autorități nu sunt pregătite să facă față unei astfel de situații sau când statele nu vor să colaboreze în acest domeniu”, a spus fostul ministru de Externe Bogdan Aurescu.Spania, țara în care în 2004 au murit 194 de oameni după ce mai multe bombe au explodat în patru trenuri, susține proiectul.„Terorismul este, fără îndoială, una dintre crimele atroce împotriva omenirii. Din acest motiv, guvernul meu a decis de la început să sprijine inițiativa româno-spaniolă de a crea o Curte Internațională împotriva Terorismului”, a declarat Ramiro Fernandez-Bachiller, ambasadorul Regatului Spaniei la București.În cadrul Curții ar urma să funcționeze și un Biroul al Procurorului care să aibă în subordine o forță multinațională de poliție și securitate. Aceasta ar urma să intervină doar atunci când sunt țări care nu vor sau care nu au capacitatea de a-i trage la răspundere pe teroriști.